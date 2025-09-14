Військово-морські Сили ЗСУ провели успішну операцію в тимчасово окупованому Криму. Наслідком її було ураження важливого військового об'єкту російської армії.

Мовиться про комунікаційний вузол Чорноморського флоту, а сталося це 11 вересня 2025 року, як інформує ВМС. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Удар ВМС по Чорноморському флоту 11 вересня: що відомо?

За офіційним повідомленням ВМС, атака відбулася на території 184 науково-дослідної експериментальної бази в Севастополі. Цей вузол забезпечував управління підрозділами Чорноморського флоту Російської Федерації, координуючи зв'язок між кораблями, авіацією та береговими силами окупантів.

Ця подія стала черговим ударом по логістиці російського флоту, який з початку повномасштабного вторгнення зазнає систематичних втрат в окупованому Криму. Комунікаційний вузол, розташований на стратегічно важливій базі, відігравав ключову роль у забезпеченні оперативного керування ворога.

Аналогічні операції вже уразили близько 50 об'єктів Росії, серед яких аеродроми, склади боєприпасів та нафтобази. Російська сторона зазвичай заперечує значні пошкодження, заявляючи про "відбиття атаки" системами ППО.

Однак є докази успішних уражень, от і цього разу у Військово-морських силах показали відповідні знімки.

Комунікаційний вузол Чорноморського флоту до удару та після / Колаж 24 Каналу фото ВМС

