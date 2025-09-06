Укр Рус
6 сентября, 23:51
В России осудили четырех украинских военнопленных: в суде прозвучало стихотворение Тычины

Дария Черныш
Основные тезисы
  • В Москве осуждены четыре украинских военнопленных за причастность к диверсиям и спецоперации ГУР в 2023 году.
  • Все получили от 26 до 28 лет заключения, по обвинению в минировании и размещении беспилотников.
  • Во время заседания Антоненко процитировал стихотворение Павла Тычины, подчеркивая любовь к своей стране.

Суд в Москве 3 сентября осудил четырех украинских военнопленных. Все они, вероятно, причастны к спецоперации ГУР в 2023 году.

Во время заседания суда один из пленных процитировал украинского поэта Павла Тычину. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Смотрите также Россияне применяют запрещенное химоружие: "Схемы" назвали причастные к преступлению подразделения

Почему украинских защитников осудили в России?

В Москве суд 3 сентября вынес приговор четырем украинским военнопленным. Осужден подполковник Андрея Антоненко, капитан Андрея Кулиша, младший лейтенант Дениса Ткаченко и сержанта Алексея Мазуренко.

Они, по данным российских СМИ, могли участвовать в спецоперации Главного управления разведки Украины в 2023 году, когда были обезврежены три стратегических бомбардировщика ТУ-22.

Подполковник Антоненко получил 28 лет лишения свободы (первые 5 в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима). Военные Кулиш и Мазуренко – по 26 лет, Ткаченко – 27.

Россияне обвинили их в минировании железных дорог, ЛЭП и нефтехранилищ, а также в размещении беспилотников вблизи аэродрома Шайковка в Калужской области в августе 2023 года.

Согласно записям из зала суда, пленные украинцы отметили, что "действовали в рамках воинского долга, не наносили вреда гражданским и защищали свою страну".

Антоненко заявил, что не является террористом и не признает выдвинутые обвинения. После перебивания судьей он зачитал строки из стихотворения Павла Тычины "Я утверждаюсь". Затем на просьбу объяснить, о чем стихотворение, он ответил: "О глубокой любви к своей стране".

В то же время Кулиш отметил, что операция "была частью его военного и гражданского долга", а Мазуренко добавил, что задание не навредило гражданским объектам.

С помощью диверсий мы должны были наносить ущерб военной технике, военным объектам, объектам, которые использовались военно-промышленным комплексом и Вооруженными силами российской федерации,
– сказал Мазуренко.

Защита военнопленных сообщила, что будет обжаловать приговоры суда.

