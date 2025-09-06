Суд у Москві 3 вересня засудив чотирьох українських військовополонених. Усі вони, ймовірно, причетні до спецоперації ГУР у 2023 році.

Під час засідання суду один із полонених процитував українського поета Павла Тичину. Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Чому українських захисників засудили у Росії?

У Москві суд 3 вересня виніс вирок чотирьом українським військовополоненим. Засуджено підполковника Андрія Антоненка, капітана Андрія Куліша, молодшого лейтенанта Дениса Ткаченка та сержанта Олексія Мазуренка.

Вони, за даними російських ЗМІ, могли брати участь у спецоперації Головного управління розвідки України у 2023 році, коли було знешкоджено три стратегічні бомбардувальники ТУ-22.

Підполковник Антоненко отримав 28 років позбавлення волі (перші 5 у в'язниці, решта – у колонії суворого режиму). Військові Куліш та Мазуренко – по 26 років, Ткаченко – 27.

Росіяни звинуватили їх у мінуванні залізниць, ЛЕП та нафтосховищ, а також у розміщенні безпілотників поблизу аеродрому Шайківка у Калузькій області у серпні 2023 року.

Згідно із записами із зали суду, полонені українці наголосили, що "діяли у межах військового обов'язку, не завдавали шкоди цивільним та захищали свою країну".

Антоненко заявив, що не є терористом і не визнає висунуті звинувачення. Після перебивання суддею він зачитав рядки з вірша Павла Тичини "Я утверждаюсь". Потім на прохання пояснити, про що вірш, він відповів: "Про глибоку любов до своєї країни".

Водночас Куліш зазначив, що операція "була частиною його військового та громадянського обов'язку", а Мазуренко додав, що завдання не нашкодило цивільним об'єктам.

За допомогою диверсій ми повинні були завдавати шкоди військовій техніці, військовим об'єктам, об'єктам, які використовувалися військово-промисловим комплексом і Збройними силами російської федерації,

– сказав Мазуренко.

Захист військовополонених повідомив, що оскаржуватиме вироки суду.

