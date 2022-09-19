За Бучу и Изюм: военный признался, что на передовой чувствуется желание мести

Украинские военные уверенно обороняют родную страну на фронте. Мотивация у них простая – отвоевать свои земли и вернуться домой.

Собратья буквально вернулись домой

Об этом 24 канала рассказал боец спецподразделения "Кракен", участник операции по увольнению Купянска Данило Положухно. Он отметил, что в его подразделении были военные из Купянска и Балаклеи, которые во время наступления в Харьковской области фактически отвоевывали и освобождали собственные дома.

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"Мне тяжело описать их ощущения, когда мы стояли на площади Балаклеи возле центрального административного здания. Со мной стоял мой собрат, он вернулся к себе домой", – поделился военный.

Он отметил, что еще многие бойцы, которые родом из временно оккупированных сейчас территорий, до сих пор не вернуться домой, не освободили свою малую родину, но обязательно это сделают.

Мы уничтожим кафиров, и обязательно их вытесним. Нам достаточно мотивации,

– убежден Данило.

Есть желание мести

Боец признался, что военные на фронте стремятся не только освободить Украину, но и в определенной степени отомстить оккупантам за их злодеяния, совершенные в Киевской области, в Маруполе, за убийство собратьев в Еленовке и все остальное.

"Поэтому мотивации достаточно. Это у них нет мотивации, потому что они вообще не понимают своих целей. Они просто орда, которая создает хаос", – подытожил военный.

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Российские военные деморализованы

оккупанты, в отличие от наших защитников, действительно не имеют никакой мотивации воевать в Украине, их уже не радуют даже деньги. Это в очередной раз стало понятно из десятков рапортов русских военных , которые нашли в Изюме. Захватчики просили об отставке, объясняя это разными причинами.

Интересно, что датированные рапорты июнем и июлем, то есть россияне хотели покинуть поле боя задолго до начала контрнаступления на Харьковщине.