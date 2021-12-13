Украинский народ показал, что он рабом не будет, – священник "Златоверхого" о Майдане
Источник:24 канал
Во время Революции Достоинства Михайловский Златоверхий монастырь стал пристанищем для активистов и местом первой мобилизации. К процессу помощи людям тогда присоеденились все священники и монахи.
Об этом в интервью 24 каналу в рамках проекта "Баррикады достоинства" рассказал священник православной Церкви Украины Михаил Омельян. Он отметил что тогда "Евангелие" ожило для простых людей.
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Когда на Майдане начали стрелять по активистам, священники и монахи не испугались, но понимали, что нужно быть максимально эффективными, помогать не только словом, но и делами.
Люди увидели, как Господь через наши руки, руки народа, руки волонтеров действует и помогает каждому. Украинский народ показал, что он рабом не будет,
– отметил Омельян.
Священник добавил, что на протяжении многих веков украинский народ показывает, что он создан свободным и для европейских ценностей, а не для того, что его вводили в заблуждение.
Обратите внимание! Сайт 24 канала создал проект "Баррикады достоинства", в котором говорится о страшных, но важных днях для Украины. Тогда миллионы украинцев вышли на Революцию Достоинства, чтобы отстоять свои европейские права.
Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.
Полное интервью со священником Михаилом Омельяном: смотрите видео
"Златоверхий" во время Революции Достоинства: как это было
- Во время Революции Достоинства в 2013 – 2014 годов Михайловский монастырь стал прибежищем для активистов.
- В ночь на 30 ноября 2013 года власть начала силой разгонять митингующих с Майдана. Часть протестующих, которые сумели убежать и избежать жестокого избиения, нашли приют в стенах монастыря.
- С 10 на 11 декабря 2013 года колокола "Златоверхого" впервые за 8 веков били в набат, призывая киевлян о наступлении спецподразделения "Беркут".
- Как отметил Михаил Омельян, когда "Беркут" бежал за студентами, то на территорию "Михайловского" он не решился зайти.