Український народ показав, що він рабом не буде, – священник "Золотоверхого" про Майдан

Під час Революції Гідності Михайлівський Золотоверхий монастир став притулком для активістів та місцем першої мобілізації. До процесу допомоги людям тоді залучились усі священники та монахи.

Про це в інтерв'ю 24 каналу в рамках проєкту "Барикади Гідності" розповів священник Православної Церкви України Михайло Омельян. Він зазначив що тоді "Євангеліє" ожило для простих людей.

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Коли на Майдані почали стріляти по активістах, священники та монахи не злякалися, але розуміли, що треба бути максимально ефективними, допомагати не лише словом, а й справами.

Люди побачили, як Господь через наші руки, руки народу, руки волонтерів діє та допомагає кожному. Український народ показав, що він рабом не буде,

– наголосив Омельян.

Священник додав, що упродовж багатьох віків український народ показує, що він створений вільним і для європейських цінностей, а не для того, що його вводили в оману.

Сайт 24 каналу створив проєкт " Барикади гідності" , в якому мовиться про страшні, але важливі дні для України. Тоді мільйони українців вийшли на Революцію Гідності, аби відстояти свої європейські права.Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар

Повне інтерв'ю з священником Михайлом Омельяном: дивіться відео

"Золотоверхий" під час Революції Гідності: як це було