В ночь на 30 ноября 2013 года на майдане Незалежности власти прибегли к жестокому силовому разгону активистов. Часть протестующих, сумевших убежать и избежать жестокого избиения, нашли убежище в стенах Михайловского Златоверхого монастыря.

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И уже в ночь с 10 на 11 декабря 2013 года колокола "Златоверхого" впервые за 8 веков забили тревогу, извещая киевлян о наступлении спецподразделения "Беркут" и попытке оттеснить митингующих с майдана Незалежности. Михайловский Златоверхий стал приютом для активистов и местом первой мобилизации. Какую роль сыграл монастырь в Революции Достоинства – в интервью 24 каналу в рамках проекта "Баррикады Достоинства" рассказал священник Православной Церкви Украины Михаил Омельян.

Михаил Омельян / Фото 24 канала, Валентины Полищук

"Украинская церковь открыла свое сердце"

30 ноября монахи подняли братию и открыли основные ворота. Только в соборе шокированные митингующие смогли ощутить безопасность и оправиться от нападения. Вы можете вспомнить это мгновение, когда люди прибежали за защитой? Почему важно было тогда защитить их?

Стоит отметить, что открыл ворота послушник Свято-Михайловского Златоверхого монастыря. Он также был активистом Майдана, долгое время посещал его, общался с людьми и в ту ночь, когда побитые студенты прибежали к нам, на территорию Михайловского Златоверхого. Он, не спрашивая ни у кого разрешения, а по зову сердца, открыл дверь.

Это показывает, что украинская церковь открыла свое сердце, а это сердце уже давно было открыто для каждого человека. И эти побитые студенты зашли в Михайловский монастырь для того, чтобы получить убежище. Церковь защитила и стала местом не только духовной защиты, но и телесной. Поэтому этот послушник, открыв дверь, совершил большой подвиг. Как мы видим, об этом много говорили в СМИ, и люди об этом отзывались довольно положительно. Но на самом деле он сделал то, что должен было сделать каждый на его месте, каждый священнослужитель, каждый монах.

Украинская церковь "открыла свое сердце" для активистов Майдана / Фото 24 канала, Валентины Полищук

Вы можете припомнить, сколько тогда было людей?

Было около сотни человек. Первое, что нужно было показать, – это то, что священники вместе с ними, что священники не стороняться и открывают свои объятия для них. Многие нуждались в первой помощи. Конечно, как на тот момент могли, так и помогли – перебинтовали, дали теплый чай, ведь нужно было согреться. Собор стал таким себе прибежищем для студентов.

Когда "Беркут" бежал за студентами, то на территорию "Михайловского" он не решился зайти. Этот "Беркут", физически сильный, могучий и при определенной власти упал, сломался перед силой духа. И сила духа его одолела. Помнится мне история из "Священного писания", когда Давид боролся с Голиафом. Голиаф тоже был полностью вооружен, а Давид голыми руками, только с камнем и пращей победил его.

Мы видим, что сила духа побеждает, вдохновляет и укрепляет человека. Поэтому "Беркут", несмотря на всю свою силу, испугался Духа Божего, который есть в храме. И потому они на территорию не зашли, а активисты сразу же закрыли ворота, загородили их и здесь остались.

В ночь на 30 ноября 2013 года студенты, побитые "Беркутом", прибежали в Михайловский собор / Фото из фейсбука Митрополита Эпифания

"Он звонил в набат и благодаря этому люди сплотились..."

В ночь на 11 декабря 2013 впервые за восемь веков Киев услышал набат Михайловского собора. Тогда ожидалось, что правоохранители проведут "зачистку" манифестантов Евромайдана. Иван Сидор начал звонить, тем самым призывая киевлян помочь и поддержать протестующих. Как принималось решение о том, что нужно зазвонить и какой смысл вложен в набат?

В общем термин "набат" – давний. Его использовали еще во времена козаков и еще раньше в арабских странах. Это означало медный барабан, в который били во время тревоги. А уже сегодня слово "набат" означает отстаивание, предупреждение людей об определенной опасности.

Набат 11 декабря 2013 – это было предупреждение людей, созыв киевлян о том, что происходит в нашем государстве, что в это время – опасность. В то время аспирант "Киевской православной богословской академии" Иван Сидор, который сегодня уже священнослужитель, вместе со своими коллегами до самого утра звонили в колокола. Это было свидетельство того, что нужно сплачиваться, собраться вместе и защитить протестующих, отстоять Евромайдан, начало Революции Достоинства.

Священнослужитель Иван Сидор / Фото Олега Павлюченкова

Он звонил в набат и благодаря этому люди сплотились и отстояли свободу. Отец Иван рассказывал, что ночью к нему звонили, поскольку его номер телефона был на сайте Михайловского Златоверхого. Ему звонили для того, чтобы он звонил в колокола. И с 1:00 до 5:00 они звонили.

Важно! Сайт 24 канала запустил проект "Баррикады Достоинства", в котором напомнит о страшных, но таких важных днях для Украины. 8 лет назад миллионы людей вышли на Революцию Достоинства, чтобы отстоять свои европейские права. Поэтому вместе вспомним избиения студентов, "Марш миллионов", революционный Новый год, "Кровавое Крещение", первые смерти активистов, бурный февраль и убийства Небесной Сотни. Об этом будут говорить сами же майдановцы, бывшие студенты, родственники погибших, юристы, священники и другие люди, причастные к Майдану.

Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

Какую роль сыграл Михайловский собор, по вашему мнению?

Михайловский собор – центр новейших изменений в Украине. Монастырь не только в новые времена стал таким центром. Начиная с XII века он всегда был в эпицентре всех событий и всегда играл в нашем государстве важную роль. Сам архистратиг Михаил, покровитель Михайловского Златоверхого собора, Киева и многих городов Украины, показывает нам пример борьбы со злом.

Еще во времена до сотворения человека он, как ангел, стал на защиту Бога против зла. Этим он показывает, что и сегодня, в наше новое время, пока будет существовать этот земной мир, Михайловский Златоверхий монастырь будет центром борьбы со злом, центром свободы. То есть, когда ты не боишься противников и врагов, которые идут на тебя.

Михайловский Златоверхий монастырь – "пример борьбы со злом" / Фото – 24 канала, Валентины Полищук

Благодаря тому, что у тебя есть Дух Божий, ты можешь противостоять всем вызовам, даже самым опасным. Мы ведь в сетях очень много читали, и во время Революции Достоинства сюда приходили и рассказывали, как тогдашний президент (Янукович – 24 канал) хочет "разобраться" с монахами Михайловского. И это тоже не пугало.

То есть были угрозы?

Да, были определенные угрозы, что нужно "разобраться" за эти колокола и за то, что они поддерживают людей. Однако монахи не боялись никаких угроз и, конечно, понимали, что мы на стороне правды. Когда человек стоит на стороне правды, он с Господом. Мы видим, что правда все время побеждает. Даже если временно есть испытания, но все равно в финале победит правда.

В самые жаркие дни Революции Достоинства Михайловский собор превратился в полевой госпиталь для активистов. Расскажите об этом.

Квалифицированные врачи, которые были волонтерами, оказывали помощь и тяжелораненым, и легкораненым. Даже был такой момент, когда к нам привезли тяжелораненого мужчину, и он умер. Мы спрашивали у врача, можно ли его спасти, например, в больнице. Он ответил, что там было настолько сложное ранение, что его невозможно было бы спасти. Это было уже в те дни, когда по митингующим стреляли.

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"Украинский народ показал, что он рабом не будет"

Какая у вас была реакция, когда вы узнали, что стреляют по активистам?

Мы не испугались, но понимали, что нужно быть максимально эффективными, помогать не только словом, но и делами. Поэтому все священники и монахи, находившиеся на территории, были вовлечены в процесс помощи людям.

"Евангелие" в то время ожило для простых людей, потому что для многих это книга, которая просто лежит где-то на полке. Люди увидели, как Господь через наши руки, руки народа, руки волонтеров действует и помогает каждому. Украинский народ показал, что он не будет рабом. На протяжении многих веков украинский народ показывает, что создан свободным и для европейских ценностей, а не для того, что нам навязывали, и в определенное время многих вводили в заблуждение. Янукович, как президент, обманывал народ и не вел государство к этим европейским ценностям.

Отец Михаил Омельян / Фото 24 канала, Валентины Полищук

"Быть рядом и молиться"

Выходили ли вы на Революцию Достоинства, что именно там делали?

Следует сказать, что основной посыл священников к людям – не падайте духом, мы с вами, мы вместе, мы рядом, и мы не боимся. Это был четкий наш месседж обществу. И мы вместе с людьми находились там, на Майдане, – совершали молебны и панихиды, когда были первые убитые. В Михайловском отпевали одного из первых погибших – Михаила Жизневского, белоруса по происхождению.

Михаил Жизневский погиб 22 января 2014 года ориентировочно в 9:00 от пули снайпера, попавшей ему в сердце/ Фото – из архива 24 канала

Конечно, основной посыл священнослужителя – быть рядом и молиться. Молитвы в Михайловском совершались круглосуточно. В одном приделе люди отдыхали, в другом – монахи, чередуясь, читали "Псалтырь". Утром совершалась "Божественная Литургия", вечером – "Вечернее богослужение". Поэтому, быть рядом и показывать собственный пример – говорит больше слов.

Я тогда как раз завершил учебу и стал священнослужителем. В то время у меня было много друзей, которые еще были студентами и активно участвовали в Революции Достоинства. Прежде всего, это была духовная поддержка именно моих друзей. Потом мы начали общаться с другими людьми, которые приходили в Михайловский монастырь.

Священнослужители вместе с людьми находились на Майдане / Фото 24 канала, Валентины Полищук

Например, мой двоюродный брат никому не рассказал, что едет на Майдан, а мне позже написал сообщение, что он здесь, в Киеве, и хотел бы встретиться. Он был со своими друзьями – студентами-активистами. Они приехали с Запада Украины. Конечно, их беспокоили духовные темы, позиция нашей церкви относительно происходящих событий. Потому что мнения у многих людей были неоднозначны, но когда они увидели четкую позицию и шаги церкви по отношению к людям, то поняли, что их церковь вместе с ними.

Михайловский собор во время Революции Достоинства / Фото "Украинского интереса"

Помню один момент, когда Майдан был разбит на "сотни", и одна из них пришла к нам в Михайловский. Мужчины тогда сказали: "Мы оставляем вам своих девушек, берем щиты и идем на Майдан. Смотрите, чтобы девушек никто не трогал, чтобы все было хорошо". Мы общались с девушками, которых нам доверили. Они очень переживали, потому что парни пошли на Майдан, и они понимали, что некоторые могут и не вернуться. Но возвращались, все было хорошо.

У нас здесь весь день была рутинная работа – приготовить чай, кофе, волонтеры готовили еду. Сначала академия и монастырь дали еду студентам еще 30 ноября, а затем киевляне сами приносили и мобилизовались. Потом уже развернули палатки и люди шли митинговали, а здесь духовно и телесно отдыхали.



"...их церковь вместе с ними" / Фото из фейсбука Алексея Давыденко, 2013 год

На протяжении Революции Достоинства здесь действовали лекарственный, пищевой и бытовой склад, пункт сбора теплых вещей, кухня, операционная комната, инфоцентр и пресс-центр. Как это все организовалось?

Помню 30 ноября 2013 года. Это были первые дни моего служения как диакона. Когда-то я в книгах читал, как митрополит Илларион Огиенко говорил, что "служить Богу – служить людям". Это очень интересная и глубокая фраза. И именно в это время Майдана я понял ее значение на примере наших священнослужителей и украинской церкви. Служить Богу – это действительно служить людям.

В субботу как раз должна была совершиться "Божественная Литургия", на которую я пришел. И помню, что у нас уже было много студентов, которых избили и которым мы помогаем. Это "служить людям" проявилось во всей своей полноте именно в то время. Поэтому первые госпитали, которые были у нас в Михайловском соборе, в храме святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, оказывали первую медицинскую помощь тем, кто был ранен на Майдане, кто отстаивал нашу свободу, достоинство и независимость.

Михайловский собор во время Революции Достоинства / Фото Ивана Сидора

И, конечно, возникает вопрос, а почему в храме? Потому что в то время это было самое безопасное место, где можно было сделать операцию. Многие активисты рассказывали нам о том, что опасно ехать в больницы и другие места, потому что можно просто пропасть без вести. Храм и в это время открыл свои двери, чтобы стать временным госпиталем для раненых.

Много разных случаев было, когда на первых порах не было медикаментов, но пресс-центр и штаб объявили о том, что в Михайловском открылся госпиталь и нужны медикаменты. Киевляне со всего города за очень короткое время привезли много всего. Были врачи из Винницкой области, из Киевщины, помню, что даже один мужчина был из Ялты. Они находились в нашем храме Иоанна Богослова и делали квалифицированные операции. И, конечно, помним и первых умерших, также привозимых на территорию Михайловского собора.

"Служить Богу – это служить людям" / Фото – 24 канала, Валентины Полищук

"Цена жизни – смерть этих героев"

Когда стали приносить убитых ребят, сначала их было пятеро. Кем стала "Небесная Сотня" для украинцев?

По фотографиям можно увидеть, когда на территории Михайловского собора лежали первые убитые герои, новые герои. Мы вспоминаем этот сад у дерева, где в два ряда лежали умершие. Что это значит для нас? Священник понимает смерть и понимает, что человек идет в вечность. Жизнь здесь не заканчивается, но мы увидели цену жизни. Цена жизни – смерть этих героев.

Убитые герои Небесной Сотни на территории Михайловского собора / Фото "Украинского интереса"

Каждый украинец и каждый живущий на территории Украины должен понимать цену собственной жизни сейчас. Мы можем спокойно выпить чашку чая, помолиться в храме, отвести детей в садик или школу. В этом велика заслуга новых героев, нынешних защитников Родины, находящихся на Востоке. Об этом не следует забывать. Многие отдали свою жизнь ради того, чтобы мы жили. Они ушли в вечность, и, конечно, мы молимся в наших храмах за защитников.

"Многие наши сыновья и дочери погибли, положили свою жизнь за каждого из нас"

Какова ценность Евромайдана и продолжающейся войны, по вашему мнению?

Это можно оценивать сейчас в 2021 году, оглядываясь назад. Стены Михайловского свидетельствуют об этой ценности войны. Когда началась необъявленная российско-украинская война на Востоке Украины, когда произошла оккупация Крыма, многие наши сыновья и дочери погибли, отдали свою жизнь за каждого из нас. Мы тоже хотим, чтобы о них не забывали.

Поэтому каждый герой, погибший на Востоке Украины, защищая наше государство, увековечен на стене памяти Михайловского собора. Сейчас стена памяти насчитывает большое количество защитников Родины, и, к сожалению, еще до сегодняшнего дня ее дополняют и рана на территории Украины кровоточит.

Церковь хочет, чтобы об убитых защитниках Украины не забывали / Фото 24 канала, Валентины Полищук

Когда люди приходят и смотрят на стены, то это страшный знак, чтобы они посмотрели на цену своей жизни, что кто-то за них погиб и отдал свою жизнь, чтобы они сегодня жили. Многие люди сейчас живут смирившись с происходящим на Востоке. Но не нужно мириться, потому что мы знаем, что у агрессора планы достаточно большие, и это не только Украина, но и часть Европы.

Украина, к сожалению, пока стала эпицентром, где проходят бои. Но миру нужно включаться и проявлять четкую позицию, потому что, если допустить полномасштабную войну России с Украиной, то пострадает не только украинский народ, но и Европа, потому что война есть в Центре Европы.

"Сам народ составляет часть церкви"

Часто говорят, что церковь должна быть вне политики. Вы согласны с этим мнением или нет?

Действительно, священник не должен быть политиком, но когда мы живем в государстве и священник достойно выполняет свою миссию, то, конечно, он не может быть вне происходящих процессов. То есть, он должен выражать позицию. Он общается с украинским народом и должен доносить позицию церкви до людей, потому что и сам народ составляет часть церкви. Поэтому, конечно, быть политиком священник не должен, но в происходящие в государстве процессы он должен включаться, выражать громко и четко позицию церкви.

Народ составляет часть церкви / Фото 24 канала, Валентины Полищук

Многие военные, которые когда-то были активистами Евромайдана, сейчас приходят в Михайловский собор.

Сейчас в Украинской Православной Церкви более 600 капелланов. Они духовно заботятся о военнослужащих на Востоке Украины. Конечно, капелланы очень часто проводят свои съезды, встречи на территории Михайловского собора. Часто к капелланам приезжают и военнослужащие.

К примеру, мой друг и капеллан Сергей Дмитриев, не буду голословным, круглосуточно на связи с военнослужащими. Мы крестили многих их детей, некоторые здесь обвенчались. То есть это общение с семьями происходит и по сей день. Капеллан уже стал частью их жизни, а военнослужащие частицей жизни капеллана.

"Еще наши предки начали это начало и это все продолжается дальше"

Что вы как духовный человек можете посоветовать, чтобы исцелить украинское общество?

Исцеляет любовь, потому что любовь – это Бог. И когда приходили к нам люди, от пуль снайпера терявшие отца на собственных глазах, то любовь окутывала. Любовь священников и монахов была проявлена ​​к ним. И я видел это духовное исцеление, несмотря на боль, несмотря на плач, несмотря на потерю. Все же любовь дает возможность исцелить и окутать. Поэтому я считаю, что всю Украину можно исцелить любовью, если бы каждый человек хотя бы как-то проявил любовь к ближнему, не на словах, а на деле. Тогда Украина изменилась бы.



Священник Михаил Омельян говорит, что любовь дает возможность исцелить и окутать / Фото 24 канала, Валентины Полищук

Украина уже меняется еще со времени Оранжевой революции. Второй этап – Революция Достоинства – и эти изменения уже необратимы. Еще наши предки начали это начало, и это все продолжается дальше. Сейчас у нас большой дар не только государственной независимости, но и дар духовной независимости. То есть, в украинском государстве есть украинская независимая церковь. Поэтому, объединяясь вокруг Христа и любви, можно исцелить всю Украину.

"Мы отстояли свое государство"

Как Революция Достоинства, по вашему мнению, изменила украинцев?

Открыла глаза. Очень часто Украина шла будто "наощупь". Такие события, как Революция Достоинства, открывают глаза, чтобы видеть реалии. Мы видим, что частично изменила Украину Оранжевая революция, частично Революция Достоинства, и эти изменения продолжаются до сих пор в положительном смысле. Почему я вижу положительное? Потому что мы отстояли свое государство. Если бы не состоялась защита нашего государства, то у нас было бы то, что есть во временно аннексированном Крыму и на временно оккупированной части Донбасса.

Многие священники, которые служили до оккупации и в момент оккупации, рассказывали, насколько сложно жить в условиях, которые предлагает Россия, оккупируя территории нашего государства. Например, в Крыму оказывают давление на митрополита Симферопольского и Крымского Владыку Климента только за то, что он украинец, который служит в украинской церкви. Его всячески вынуждают перерегистрировать Устав на русский. Его заставляют перерегистрировать храмы, принадлежащие украинской церкви, чтобы они принадлежали российской и подчинялись Московскому патриархату.

Церковь убеждена, что изменения в Украине уже необратимы / Фото 24 канала, Валентины Полищук

Владыка Климент борется и отстаивает. Конечно, ему это не просто дается, уносит много жизненных сил, но он стойкий и мужественный. Он до сих пор молится в Крыму на украинском языке, собирает украинское общество, хотя это происходит подпольно, но на украинском языке совершает богослужения в Крыму и сегодня. Поэтому, если бы защитники, новые герои и весь украинский народ не включились бы и не встали на защиту нашего государства, то в Украине сегодня было бы то, что на оккупированных территориях. Есть болезненные моменты, но мы отстояли и верим, что оккупированные территории вернутся в Украину.