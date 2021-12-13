Об этом в интервью 24 каналу в рамках проекта "Баррикады достоинства" рассказал священник православной Церкви Украины Михаил Омельян. Он отметил что тогда "Евангелие" ожило для простых людей.

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Когда на Майдане начали стрелять по активистам, священники и монахи не испугались, но понимали, что нужно быть максимально эффективными, помогать не только словом, но и делами.

Люди увидели, как Господь через наши руки, руки народа, руки волонтеров действует и помогает каждому. Украинский народ показал, что он рабом не будет,

– отметил Омельян.

Священник добавил, что на протяжении многих веков украинский народ показывает, что он создан свободным и для европейских ценностей, а не для того, что его вводили в заблуждение.

Обратите внимание! Сайт 24 канала создал проект "Баррикады достоинства", в котором говорится о страшных, но важных днях для Украины. Тогда миллионы украинцев вышли на Революцию Достоинства, чтобы отстоять свои европейские права. Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

Полное интервью со священником Михаилом Омельяном: смотрите видео

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