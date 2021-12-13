Про це в інтерв'ю 24 каналу в рамках проєкту "Барикади Гідності" розповів священник Православної Церкви України Михайло Омельян. Він зазначив що тоді "Євангеліє" ожило для простих людей.
До теми "Беркут" не наважився зайти до Михайлівського монастиря, – священник про розгони Євромайдану
Коли на Майдані почали стріляти по активістах, священники та монахи не злякалися, але розуміли, що треба бути максимально ефективними, допомагати не лише словом, а й справами.
Люди побачили, як Господь через наші руки, руки народу, руки волонтерів діє та допомагає кожному. Український народ показав, що він рабом не буде,
– наголосив Омельян.
Священник додав, що упродовж багатьох віків український народ показує, що він створений вільним і для європейських цінностей, а не для того, що його вводили в оману.
Повне інтерв'ю з священником Михайлом Омельяном: дивіться відео
"Золотоверхий" під час Революції Гідності: як це було
- Під час Революції Гідності 2013 – 2014 років Михайлівський монастир став прихистком для активістів.
- У ніч на 30 листопада 2013 року влада почала силою розганяти мітингувальників з Майдану. Частина протестувальників, які зуміли втекти та уникнути жорстокого побиття, знайшли прихисток у стінах монастиря.
- З 10 на 11 грудня 2013 року дзвони "Золотоверхого" вперше за 8 століть били на сполох, сповіщаючи киян про наступ спецпідрозділу "Беркут".
- Як наголосив Михайло Омельян, коли "Беркут" біг за студентами, то на територію "Михайлівського" він не наважився зайти.