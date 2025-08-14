Украинские военные каждый день прилагают сверхусилия, чтобы держать оборону, ведь россияне не уменьшают интенсивность наступления. Пехота Украины – это люди, которые ценой своих жизней борются за каждый метр нашей земли.

Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, какие особенности службы пехотинцев на Харьковском направлении. Она подчеркнула, что из-за работы вражеских дронов оборонять позиции украинским военным стало сложнее, ведь любое лишнее движение или шаг является очень рискованным.

Какова работа пехотинцев?

Анна Черненко поделилась историей, как одна из команд пехотинцев "Хартии" возвращалась с боевого задания. Они работали на Липецком направлении.

Ребята часто говорят, что сбиваются со счета, сколько беспилотников висит в небе, наблюдает и ожидает каких-то ошибок наших пехотинцев,

– сказала она.

Военный с позывным "Студент" родом из Константиновки подчеркнул, что после выполнения боевого задания в жару в первую очередь возникает желание выпить чего-то холодного.

Вчера над нами летал дрон – мы его сбили. Затем "арта" начала работать. Если за 2 часа ничего не прилетает, то это уже тихий день,

– отметил он.

Боец отметил, что над их позициями на Харьковщине постоянно есть вражеская активность. К счастью, во время передвижения, пехотинцы имеют возможность найти какие-то укрытия, однако там, где открытая местность это сложно.

Я сначала боялся пехоты, видимо, как и все, но за полгода здесь я понял, что это не так страшно, если ты попадаешь в правильное подразделение,

– подчеркнул он.

Когда военный с позывным "Студент" видит, как его родной город разрушают россияне, то единственные чувства, которые его переполняют – это боль и ненависть.

У меня только растет желание отомстить за это все,

– добавил он.

Анна Черненко отметила, что военные, с которыми она общалась говорят, что быть пехотинцем означает чувствовать максимальную вовлеченность к противодействию врагу.

К слову, 4 августа 2025 года российские войска пытались прорваться через КПП "Гоптовка" на Харьковщине, но бойцы 58-й мотопехотной бригады уничтожили более десяти оккупантов. Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что боевые действия в этом и соседних направлениях продолжаются постоянно, а враг тщетно пытается продвинуться.