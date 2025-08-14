Согласно анализу Института изучения войны, ВСУ недавно имели успех сразу на 4 направлениях в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях, передает 24 Канал.
Смотрите также Как военные реагируют на идею "обмена территориями" с Россией
Где продвинулись Силы обороны на фронте?
Так, геолокационные кадры за 13 августа показывают, что украинские войска продвинулись на севере Харьковской области, а именно в центральной части Волчанска (северо-восток от Харькова).
Также ВСУ имели успех на Лиманском направлении. Геолокационные кадры за 12 августа подтверждают их продвижение в юго-восточной части Редкодуба (север от Лимана).
Кроме того, кадры, опубликованные 9 августа и геолоцированные 12 августа, свидетельствуют, что украинские войска недавно продвинулись в северо-западной части Щербиновки (западнее Торецка).
Снимки за 13 августа доказывают продвижение украинских сил на Запорожье, а именно в южной части Степногорска (западнее Орехова).
Ситуация на фронте / Карты ISW
Где имел успех враг?
К сожалению, россияне тоже имеют территориальные достижения. Так, данные за 12 августа подтверждают продвижение противника на севере Сумщины. Оккупанты прошли вперед в центральной Юнаковке (северо-восток от Сум).
Россияне имели успех и на Торецком направлении. Кадры за 13 августа, показывают, что они продвинулись на север от Полтавки (северо-запад от Торецка).
Заметим, что вражеские силы продолжали атаки на Покровском, Новопавловском, Приднепровском, Краматорском и других направлениях фронта. Впрочем, подтвержденных успехов там не имели.
К слову, в ISW объяснили, благодаря чему стало возможным тактическое продвижение противника на Добропольском направлении.