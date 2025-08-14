Согласно анализу Института изучения войны, ВСУ недавно имели успех сразу на 4 направлениях в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях, передает 24 Канал.

Смотрите также Как военные реагируют на идею "обмена территориями" с Россией

Где продвинулись Силы обороны на фронте?

Так, геолокационные кадры за 13 августа показывают, что украинские войска продвинулись на севере Харьковской области, а именно в центральной части Волчанска (северо-восток от Харькова).

Также ВСУ имели успех на Лиманском направлении. Геолокационные кадры за 12 августа подтверждают их продвижение в юго-восточной части Редкодуба (север от Лимана).

Кроме того, кадры, опубликованные 9 августа и геолоцированные 12 августа, свидетельствуют, что украинские войска недавно продвинулись в северо-западной части Щербиновки (западнее Торецка).

Снимки за 13 августа доказывают продвижение украинских сил на Запорожье, а именно в южной части Степногорска (западнее Орехова).

Ситуация на фронте / Карты ISW

Где имел успех враг?

К сожалению, россияне тоже имеют территориальные достижения. Так, данные за 12 августа подтверждают продвижение противника на севере Сумщины. Оккупанты прошли вперед в центральной Юнаковке (северо-восток от Сум).

Россияне имели успех и на Торецком направлении. Кадры за 13 августа, показывают, что они продвинулись на север от Полтавки (северо-запад от Торецка).

Заметим, что вражеские силы продолжали атаки на Покровском, Новопавловском, Приднепровском, Краматорском и других направлениях фронта. Впрочем, подтвержденных успехов там не имели.

К слову, в ISW объяснили, благодаря чему стало возможным тактическое продвижение противника на Добропольском направлении.