Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, как сейчас ситуация возле этого КПП. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его комментарий в эфире телемарафона.

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Какова ситуация вблизи КПП "Гоптовка" в Харьковской области?

По словам Синегубова, россияне постоянно испытывают любые участки фронта и этот населенный пункт уже не впервые.

И Липецкое направление, и Волчанское направление. Там постоянно идут боевые действия, штормы. Враг не оставляет попыток продвинуться. Однако все зависит от Вооруженных сил, которые фактически круглосуточно ведут борьбу,

– говорит Синегубов.

А также добавляет, что недавно на Харьковщине провели работу по ликвидации российской ДРГ.

Напомним, что российские войска распространяли фейки о захвате контрольно-пропускного пункта. Россияне убеждали, что якобы контролируют КПП "Гоптовка" и окрестности в Дергачевском районе на границе с Белгородской областью.

Однако начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко опроверг эту информацию. По его словам, украинские бойцы ликвидировали более 10 оккупантов, а десятки других сбежали обратно в Россию.