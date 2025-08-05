Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, як наразі ситуація біля цього КПП. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його коментар в ефірі телемарафону.
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Яка ситуація поблизу КПП "Гоптівка" на Харківщині?
За словами Синєгубова, росіяни постійно випробовують будь-які ділянки фронту та цей населений пункт вже не вперше.
І Липецький напрямок, і Вовчанський напрямок. Там постійно йдуть бойові дії, шторми. Ворог не полишає спроб просунутися. Однак все залежить від Збройних сил, які фактично цілодобово ведуть боротьбу,
– каже Синєгубов.
А також додає, що нещодавно на Харківщині провели роботу з ліквідації російської ДРГ.
Нагадаємо, що російські війська поширювали фейки про захоплення контрольно-пропускного пункту. Росіяни переконували, що буцімто контролюють КПП "Гоптівка" та околиці в Дергачівському районі на кордоні з Бєлгородською областю.
Однак начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко спростував цю інформацію. За його словами, українські бійці ліквідували більше понад 10 окупантів, а десятки інших втекли назад до Росії.