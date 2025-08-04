Деталі події повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка.

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Що відомо про штурм КПП "Гоптівка"?

Чиновник заявив: зранку 4 серпня російська пропаганда почала поширювати фейки, мовляв, окупанти нібито захопила КПП "Гоптівка" на Харківщині.

Росіяни переконували, буцімто контролюють прикордонний пункт "Гоптівка" та околиці в Дергачівському районі на кордоні з Бєлгородською областю.

Оскільки ця новина починає набирати суспільного резонансу, вважаю необхідним повідомити вам про те, що окупанти дійсно здійснили штурм цього контрольно-пропускного пункту. У результаті бійці 58 окремої мотопіхотної бригади ліквідували більше десяти загарбників, а десятки інших втекли назад до Росії,

– написав Задоренко.

Показуємо КПП "Гоптівка" на Харківщині на карті

Задоренко подякував бригаді за оборону кордону та підкреслив, що КПП "Гоптівка" перебуває під повним контролем Сил оборони України.

Яка ситуація на Харківщині зараз?

У Генштабі зранку 4 серпня повідомили, що:

на Північно-Слобожанському і Курському напрямках ЗСУ відбили 19 атак.

3 серпня на Південно-Слобожанському напрямку відбулося 8 боєзіткнень у районах Вовчанська, Кутьківки, Фиголівки та Красного Першого.

На Куп'янському напрямку зафіксовано 9 атак. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах Голубівки, Петропавлівки, Новоосинового, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 29 разів. Окупанти намагалися просунутися поблизу Карпівки, Ольгівки, Рідкодуба, Торського, Григорівки, в напрямку Середнього, Чернещини, Шандриголового.

2 серпня прикордонники знищили пункт запуску дронів Росії на Харківщині.

На півночі від Куп'янська росіяни намагаються підібратися до міста. "Більше анонсують, ніж виходить, хоча ситуація непроста", – оцінили "успіхи" окупантів в ОСУВ "Хортиця".

