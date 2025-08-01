Поки не буде сформовано "сірої зони" на території Росії, загроза залишатиметься, розповів 24 Каналу доброволець Владислав Терешин.

Детальніше Росіяни намагаються прорватися до Куп'янська, – в ОСУВ "Хортиця" окреслили ситуацію на фронті

Загроза постійна

Ворог не зупиняє штурмових дій в напрямку великих міст на Сході України. Харків – це місто, яке розташоване надзвичайно близько до кордону з Росією, і ворог до останнього марити мене спробами його захопити.

Ця загроза буде постійно,

– переконаний боєць.

Наразі росіяни утримують невелику частину Харківської області під своїм контролем.

Захоплено не так багато, однак, чи варто витрачати величезний ресурс зараз, щоб вибити звідти росіян? Я не знаю. Здається, те, як відбувається зараз – це правильне рішення,

– додав Терешин.

Він згадав, що важкою ситуація на Харківщині була і влітку 2024 року, зокрема навколо Липців, Глибокого, Вовчанська. Про це не так багато говорили в ЗМІ, але бої були дуже запеклі. Згадували про загрози нечасто саме завдяки титанічним зусиллям українських оборонців.

Про "сіру зону"

Щодо оборонних споруд, військовослужбовець вважає, що завжди можна було підготуватися краще, але зараз вже варто працювати з тим, що є. І варто постійно пам’ятати, що прикордонна зона в небезпеці щохвилини.

Я думаю, що це, можливо, зміниться тільки, якщо збільшиться "сіра зона" на Білгородщину тощо, але я поки що в це не вірю. Нам потрібно буде після війни будувати потужні Збройні Сили, економіку, якийсь рів чи море (на кордоні – ред. 24 Каналу), але ми постійно будемо в потенційній небезпеці, як Ізраїль,

– резюмував Терешин.

Зауважимо, що Росіяни намагаються прорватися вглиб міста Куп'янськ. Окупанти роблять спроби ввійти до міста з північного заходу, червона зона мапи Deep State впритул наблизилася до околиць.

Росіяни намагаються закріпитися по дорозі з Радьківки біля АЗС та з Голубівки у бік приватного сектору. Також ворог мав успіх у напрямку Борової і Торського.