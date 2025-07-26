Російська армія штурмує малими групами, активно використовуючи дрони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника оперативно-тактичного угруповання "Харків" Павла Шамшина в ефірі Суспільного.

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Чи є загроза наступу росіян на Харків?

За його словами, росіяни намагаються смикати нашу оборону на різних ділянках. Основною метою противника залишається Вовчанськ, однак противник пробує атакувати і на інших ділянках – зокрема, поблизу Мілового, Амбарного, Козачої Лопані, Кудіївки та Строївки.

Такими діями вони шукають слабкі місця в нашій обороні. І якщо говорити про якісь скупчення, то ми бачимо, що росіяни проводять ротацію підрозділів, які залучені в штурмових діях, але скупчення або накопичення резервів, які могли б прорвати фронт і створити реальну загрозу для Харкова, ми наразі не спостерігаємо,

– розповідає Шамшин.

Напруженою залишається ситуація і в районі Дворічної, де росіяни перекидають сили на західний берег Осколу, намагаючись посилити тиск на Куп’янський напрямок. Щоденні бої тривають у районах населених пунктів Дворічна, Кам'янка, Строївка, Фиголівка та Красне Перше.

Також, за словами речника, Росія майже не застосовує бронетехніку на цій ділянці фронту. Причина – як втрати попередніх років, так і вразливість техніки перед українськими дронами.

Ворог розуміє, що якщо танк або БМП або бронетранспортер з'являється на лінії бойового зіткнення, для наших екіпажів БПЛА це досить легка і зручна ціль. Бувають такі випадки, що оператори змагаються, хто ж уразить той танк або БМП, коли вона нарешті з'являється на горизонті,

– розповів Павло Шамшин.

Нагадуємо, на Донеччині тривають активні бої, де росіяни використовують малі піхотні групи, обстріли дронами й КАБами. Росія намагається прорвати українську оборону на Покровському напрямку, використовуючи чисельну перевагу. Віктор Тригубов зауважив, що на полі бою противник частіше використовує малі піхотної групи. Трішки знизилась кількість та обсяг застосування легкої техніки.