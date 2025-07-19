Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі 24 Каналу заявив, що факти прильоту FPV-дронів до Харкова – це радше збіг, ніж закономірність. Наприклад, дрони типу "Блискавка" можуть долітати на відстань до 50 кілометрів.

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Ворог розташований занадто близько до міста

Відстань до кордону з Росією в Харківській області дуже мала. Тому так чи інакше противник намагається масовано впливати на місто.

Частину цих засобів збивають засоби протиповітряної оборони – наші, які працюють на передній лінії. Але, звісно, при масовому застосуванні один із них може пролетіти через "шпарину",

– сказав Юрій Федоренко.

Він додав, що дрони на оптоволокні, які використовує противник, мають котушки на 30 кілометрів. Тобто ворог може перебувати за 30 кілометрів від цілі й завдавати вогневого ураження по тому чи іншому району. У Росії є можливість розміститися на тимчасово окупованій території Харківської області, щоб інколи дістати до Харкова. Але масованими ці атаки не можуть бути.

Що відбувається на лінії бойового зіткнення?

Він розповів, що Липецька громада – це той відтинок фронту, де відстань від ворожих позицій до адміністративних меж Харкова, зокрема до кільцевої дороги, є найменшою. Наразі противник активно веде наступальні дії на всіх напрямках у Харківській області, але в Липецькій громаді його спроби заблоковані, і жодного успіху він не має.

У районі Вовчанська противник активізувався – останні півтора місяця тривають інтенсивні бойові дії. Ворог діє як у самому місті, так і намагається закріпитися в навколишніх лісах. Територія довкола Вовчанська вкрита дуже густими лісами, через які противник намагається просуватись.

На даний момент суттєвого просування йому досягти не вдалося. Лінія бойового зіткнення дещо змінилася: ворог зумів захопити невелику частину лісу – і те за майже місяць боїв. Але про якесь значне або стратегічне просування говорити не можна. Тобто наразі противник також заблокований на цьому напрямку.

Що відбувається в Куп'янському районі: дивіться по карті

Відтинок між Вовчанськом і Дворічною, зокрема населений пункт Мілове, що розташований безпосередньо на лінії державного кордону, став місцем зосередження ворожого угруповання. Тут противник здійснив ударно-штурмові дії.

"Вони довго шукали ту саму шпарину в обороні Сил оборони, куди можна було вскочити, і спробували це зробити в районі населеного пункту Мілове. Зважаючи на ту кількість сил і засобів, яку застосував противник, він отримав об'єктивно нікчемний результат на полі бою. Наразі заблокований Силами оборони", – сказав Юрій Федоренко.

На Дворічанському напрямку противник активно намагається відтіснити Сили оборони на правий берег річки Оскіл. Це необхідно йому для наведення переправ і забезпечення угруповання, що вже перебуває на правому березі, необхідною кількістю живої сили, техніки, провізії, артилерії, боєприпасів тощо. Ворог не може цього реалізувати і активно скаржиться – зокрема це підтверджується розвідувальними даними.

"Ми маємо змогу не лише бачити можливості противника, а й чути: їм не вистачає води, іноді змушені пити з калюж під час тривалих посух. Це стає для них серйозною проблемою – тоді вони змушені йти до населених пунктів, які перебувають під контролем Сил оборони, щоб дістати питну воду. Як наслідок, переважна більшість цих окупантів потрапляє в полон, а ті, хто чинить опір – відповідно, ліквідовуються," – розповів Федоренко.

Ворог намагається сховатися в лісах

Він додав, що ситуація в Куп'янську залишається вкрай складною. Противник інтенсивно обстрілює місто авіаударами. Щодо утримання самого міста, слід розуміти: ворог намагається обійти позиції Сил оборони з півночі, а іноді й прориватися на північний захід. Наразі там тривають складні бої.

У більшості випадків це не прямі зіткнення, а умовні бойові контакти, коли сторони орієнтовно знають позиції одна одної. Противник проводить штурмові дії, намагаючись просуватися, і частково переміщується відкритою місцевістю.

Ситуація ускладнюється ще й характером місцевості: довкола – вузькі лісосмуги та невеликі ліси, через які ворог намагається просочуватись малими групами.

Якщо їм вдається зайти за бойові порядки Сил оборони, підрозділи ЗСУ проводять зачистку, відкидаючи противника назад. Але щоразу, з іншого боку, по одному – два бійці намагаються пробігти до плацдармів у темну пору доби. Військовим складно виявити ворога у темну пору доби в лісі. Втім, попри всі зусилля ворога, суттєвих здобутків він на полі бою не має.

За останній тиждень було два штурми – це єдиний відтинок, де противник здійснював штурмові дії із залученням бронетехніки. Техніка була знищена на підступах до передньої лінії бойових дій – ворог навіть не дістався до ЛБЗ, його було розстріляно засобами БпЛА,

– сказав Федоренко.

Він додав, що противник намагається розширити плацдарм у напрямку Загризова – це нижче за течією, та Ківшарівки – це вище за течією. Ківшарівські ліси, у випадку, якщо противник там закріпиться, дадуть можливість суттєво розширити цей клин.

Чим ширший клин, тим більше можливостей як для наведення потенційних понтонних переправ, так і для підтягування вогневих засобів противника для того, щоб спробувати взяти правобережну Куп'янщину під контроль.

Ворогу не вдається це здійснити. За останні три місяці, незважаючи на те, що ворог проводить активну наступальну кампанію, здобутків на цьому відтинку їм не вдалося досягти зовсім.