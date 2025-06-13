Про це пише 24 Канал з посиланням на речника ОТУ "Харків" Павла Шамшина в ефірі телемарафону.

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Якою є ситуація біля Дворічної

За інформацією військових, наразі росіяни продовжують вести штурми в районі Дворічної. Їхня мета – розширення плацдарму.

Російські війська прагнуть перейти на західний берег Осколу, аби оточити Куп'янськ по правому берегу. Для цього вони б мали перекинути через річку техніку, чого поки що зробити неможливо.

Штурмові дії тривають в районі Строївки, Фиголівки, Красне-1, Кам’янки. Але треба розуміти, що щоб створити реальну загрозу для Куп’янська росіянам потрібно перекидати через річку важку техніку, але їм це не вдається, оскільки ця техніка знищується або до під’їзду до берега, або під час зведення,

– сказав Шамшин.

За словами аналітика DeepState Романа Погорілого, інформація про окупацію Дворічної є уточнювальною. У етері Громадського радіо він розповів, що населений пункт виділили червоним кольором на карті, адже росіяни давно підійшли до селища.