Російське міноборони заявило 28 січня про окупацію Дворічної на Харківщині, однак у Харківській ОВА цю інформацію не підтверджують. Про це пише 24 Канал із посиланням на керівника обладміністрації Олега Синєгубова у коментарі для Суспільне Харків.

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Що відбувається у Дворічній

За словами Синєгубова, селище Дворічна – зона активних бойових дій. Він наголосив, що росіяни вже не вперше повідомляють про захоплення населеного пункту.

Це – виключно пропаганда, нічого із дійсністю вона не має. Так, на території цього населеного пункту ведуться активні бойові дії,

– пояснив він.

Водночас говорити про те, що його захоплено немає жодних підстав.

Дворічна – це селище у Куп'янському районі Харківської області, воно розташоване на правому березі річки Оскіл.

У Дворічній точаться бої: дивіться карту