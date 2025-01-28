Российское минобороны заявило 28 января об оккупации Двуречной на Харьковщине, однако в Харьковской ОГА эту информацию не подтверждают. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя обладминистрации Олега Синегубова в комментарии для Суспільне Харків.

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Что происходит в Двуречной

По словам Синегубова, поселок Двуречная – зона активных боевых действий. Он отметил, что россияне уже не впервые сообщают о захвате населенного пункта.

Это – исключительно пропаганда, ничего с действительностью она не имеет. Так, на территории этого населенного пункта ведутся активные боевые действия,

– пояснил он.

В то же время говорить о том, что он захвачен нет никаких оснований.

Двуречная – это поселок в Купянском районе Харьковской области, он расположен на правом берегу реки Оскол.

В Двуречной идут бои: смотрите карту