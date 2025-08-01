Пока не будет сформирована "серая зона" на территории России, угроза будет оставаться, рассказал 24 Каналу доброволец Владислав Терешин.

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Угроза постоянная

Враг не останавливает штурмовых действий в направлении крупных городов на Востоке Украины. Харьков – это город, который расположен чрезвычайно близко к границе с Россией, и враг до последнего грезит мной попытками его захватить.

Эта угроза будет постоянно,

– убежден боец.

Сейчас россияне удерживают небольшую часть Харьковской области под своим контролем.

Захвачено не так много, однако, стоит ли тратить огромный ресурс сейчас, чтобы выбить оттуда россиян? Я не знаю. Кажется, то, как происходит сейчас – это правильное решение,

– добавил Терешин.

Он вспомнил, что тяжелой ситуация на Харьковщине была и летом 2024 года, в частности вокруг Липцов, Глубокого, Волчанска. Об этом не так много говорили в СМИ, но бои были очень ожесточенные. Вспоминали об угрозах нечасто именно благодаря титаническим усилиями украинских защитников.

О "серой зоне"

Относительно оборонительных сооружений, военнослужащий считает, что всегда можно было подготовиться лучше, но сейчас уже стоит работать с тем, что есть. И стоит постоянно помнить, что пограничная зона в опасности ежеминутно.

Я думаю, что это, возможно, изменится только, если увеличится "серая зона" на Белгородщину и т.д., но я пока в это не верю. Нам нужно будет после войны строить мощные Вооруженные Силы, экономику, какой-то ров или море (на границе – ред. 24 Канала), но мы постоянно будем в потенциальной опасности, как Израиль,

– резюмировал Терешин.

Заметим, что Россияне пытаются прорваться вглубь города Купянск. Оккупанты делают попытки войти в город с северо-запада, красная зона карты Deep State вплотную приблизилась к окрестностям.

Россияне пытаются закрепиться по дороге из Радьковки возле АЗС и с Голубовки в сторону частного сектора. Также враг имел успех в направлении Боровой и Торского.