Детали происшествия сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко.

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Что известно о штурме КПП "Гоптовка"?

Чиновник заявил: утром 4 августа российская пропаганда начала распространять фейки, мол, оккупанты якобы захватили КПП "Гоптовка" на Харьковской области.

Россияне убеждали, якобы контролируют пограничный пункт "Гоптовка" и окрестности в Дергачевском районе на границе с Белгородской областью.

Поскольку эта новость начинает набирать общественный резонанс, считаю необходимым сообщить вам о том, что оккупанты действительно осуществили штурм этого контрольно-пропускного пункта. В результате бойцы 58 отдельной мотопехотной бригады ликвидировали более десяти захватчиков, а десятки других сбежали обратно в Россию,

– написал Задоренко.

Показываем КПП "Гоптовка" на Харьковщине на карте

Задоренко поблагодарил бригаду за оборону границы и подчеркнул, что КПП "Гоптовка" находится под полным контролем Сил обороны Украины.

Какая ситуация на Харьковщине сейчас?

В Генштабе утром 4 августа сообщили, что:

на Северо-Слобожанском и Курском направлениях ВСУ отбили 19 атак.

3 августа на Южно-Слобожанском направлении произошло 8 боестолкновений в районах Волчанска, Кутьковки, Фиголевки и Красного Первого.

На Купянском направлении зафиксировано 9 атак. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах Голубовки, Петропавловки, Новоосинового, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 29 раз. Оккупанты пытались продвинуться вблизи Карповки, Ольговки, Редкодуба, Торского, Григорьевки, в направлении Среднего, Чернещины, Шандриголового.

2 августа пограничники уничтожили пункт запуска дронов России на Харьковщине.

На севере от Купянска россияне пытаются подобраться к городу. "Больше анонсируют, чем получается, хотя ситуация непростая", – оценили "успехи" оккупантов в ОСГВ "Хортица".