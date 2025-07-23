Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире 24 Канала отметил, что диверсионно-разведывательные группы постоянно заходят за линию фронта и выполняют там определенные диверсионные или разведывательные действия. Увеличение количества ДРГ обычно наблюдается перед началом более мощных наступательных действий именно на этом направлении.

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Всегда ли ДРГ действуют перед наступлением?

Когда начинается наступление, то перед ним количество ДРГ, как правило, возрастает. Это – одна из составляющих подготовки к наступлению.

Но не всегда увеличение ДРГ означает, что там будет проводиться наступление. Могут быть другие причины. ДРГ – они постоянно заходят. Они хотят перевести бои уже непосредственно в города, в уличные бои,

– сказал Алексей Гетьман.

Он добавил, что россияне возле Покровска ведут боевые действия уже более года. Если же боевые действия начнутся непосредственно в городе – это может затянуться на месяцы, а то и на годы. На информацию об увеличении количества ДРГ можно смотреть по-разному.

А как мы узнали, что количество ДРГ увеличилось? Ну, давайте просто зададим вопрос. Они что, где-то регистрируются? Приходят – "давайте, мы зарегистрируемся на КПП и пойдем делать диверсионно-разведывательные действия"? Нет. Мы говорим, что их стало больше – значит, мы больше переловили и больше уничтожили,

– сказал Гетьман.

Он добавил, что то, что военные фиксируют эти группы – это хороший показатель. Плохо было бы, если бы эти группы оставались незамеченными. Они и в дальнейшем будут пытаться заходить, поэтому нужно усиливать направления.

Важно! Главнокомандующий ВСУ сообщил, что в Покровск пыталась пробиться вражеская ДРГ, но была разоблачена и уничтожена украинскими защитниками. Враг стремится получить Покровск и уделяет главное внимание Покровскому и Новопавловскому направлениям.

Впрочем, здесь есть реальные сложности, ведь это подготовленные разведчики, которые могут ночью проникнуть куда угодно. Важно вовремя их нейтрализовать.

Что происходит в Покровске: смотрите по карте

К слову, российские оккупанты продолжают наступление на Покровском направлении. Их цель – захват Покровска – остается неизменной более года. Ранее враг пытался перерезать логистику с запада, но ВСУ сорвали эти планы.

Вероятно, сейчас противник пытается обойти покровско-мирноградскую агломерацию через Доброполье. Особенно опасным является движение с северо-востока от Мирнограда. Важно не допустить перерезания трассы Доброполье – Покровск, ведь это усложнит логистику.

