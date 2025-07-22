Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что Россия однозначно хочет захватить Покровск. У них до сих пор стоит задача полностью оккупировать Донецкую область.

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Какова ситуация возле Покровска?

Как отметил Свитан, Силы обороны сильно мешают врагу. Оккупанты уже пытались перерезать логистику на Покровск через запад. Но украинские защитники не дали им этого сделать. Вероятно, сейчас враг хочет обойти покровско-мирноградскую агломерацию в направлении Доброполья.

Движение с северо-востока от Мирнограда довольно опасно. Нужно обратить на это внимание и не дать возможности россиянам перерезать трассу из Доброполья на Покровск. Иначе будет сложнее с логистикой. Думаю, что в ближайшее время будут наши соответствующие решения,

– отметил Свитан.

Также недавно несколько диверсионно-разведывательных групп врага проникли в Покровск. В ночь на 22 июля сообщали, что ликвидация этих ДРГ еще продолжается.

Что происходит возле Покровска: смотрите карту боевых действий

Добавим, по состоянию на 22 июля Россия потеряла более 1 миллиона 44 тысячи личного состава. Также наши защитники уничтожили 11038 российских танков, 23035 боевых бронированных машин, 30680 артиллерийских систем и т.д.