Продвигаются ли россияне на Сумщине?

Командование Курской группировки сил противника сосредотачивает основные усилия с рубежа Яблоновка – Юнаковка в общем направлении на Храповщину, а также в направлении Локня – хутор Садки. Таким образом враг пытается полностью занять Юнаковку и восточную часть большой лесной зоны, расположенной к востоку и юго-востоку от Юнаковки. Об этом пишет Константин Машовец, информирует 24 Канал.

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С этой целью 76-я десантно-штурмовая дивизия противника, действовавшая на этом направлении почти в полном составе, очевидно, была усилена дополнительными штурмовыми подразделениями из состава 106-й воздушно-десантной дивизии. По крайней мере, здесь уже фиксируются подразделения из ее 51-го и 137-го парашютно-десантных полков.

В то же время россиянам приходится вести упорные бои за удержание своих позиций в районе Константиновка – Владимировка – Новониколаевка – Алексеевка в восточной части своего вклинения, где ВСУ достаточно активно контратакуют.

За последние 2 недели украинским войскам удалось освободить Андреевку, Кондратовку, вклиниться в боевые подразделения противника к востоку от Алексеевки и прорваться на Новониколаевку

Здесь действует 155-я отдельная бригада морской пехоты, неполный батальон 200-й отдельной мотострелковой бригады, а также ряд "порезанных" штурмовых подразделений, входящих в состав 30-го и 1443-го мотострелковых полков. Эти силы россиян достаточно "обескровлены" из-за значительных потерь, которые они понесли ранее. С целью стабилизации ситуации враг дополнительно перегруппировал ряд подразделений 40-й ОБрМП, которые уже были введены в бой.

Кроме того, на соседнем участке, между Новониколаевкой и Яблоновкой россияне продолжили атаки, стремясь переправится через реку Снагость и зайти в тыл ВСУ. По состоянию на утро 20 июля россияне имели продвижение в среднем на 150 – 200 метров в районе Яблоновки, Алексеевки и в северной части леса в направлении хутора Садки.

В свою очередь, ВСУ продвинулись примерно на такое же расстояние на северо-восток от Кондратовки, в сторону Золотаревского заповедника, а также в районе тех же Яблоновки и Садков.

Продолжаются ожесточенные бои в районе российского села Теткино, где оккупанты пытаются заставить подразделения ВСУ отойти с восточной окраины села. Сейчас противнику удалось продвинуться от линии государственной границы вдоль обоих берегов реки Вольфа до северной окраины Безсаловки (около 0,8 – 1 километра), где он пытается закрепиться.

Здесь действует 56-й ДШП из состава 7-й ДШД, а также часть 217-го ПДП из состава 98-й ПДД, который перебросили сюда с Краматорского направления для восстановления положения.

Какова ситуация на Харьковском направлении?

Россиянам удалось продвинуться в сторону Волчанских Хуторов на расстояние около 200 метров. Также они продолжали попытки вклиниться в пограничную полосу Харьковской области в направлении населенного пункта Бологовка, однако без успеха для себя.

Как россияне попали в неприятность на Лиманском направлении?

Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ силами группировки войск "Запад" с плацдарма на реке Черный Жеребец к реке Оскол, а также в направлении Лимана и населенного пункта Дробышево. Кроме того, 25-я ЗВА россиян на том же направлении упорно пытается свернуть всю оборону ВСУ в остатках Серебрянского лесничества атаками вдоль реки.

После продвижения неделю назад к Карповке и захвата села Зеленая Долина, особых успехов в полосе 20-й ЗВА противник не имел. Однако в полосе наступления 25-й ЗВА продолжается история с прорывом в северную часть села Торское нескольких штурмовых групп 37-го МСП противника из состава его 67-й мотострелковой дивизии 25-й ЗВА.

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Судя по всему, те, кто прорвался удерживая часть села Торское, оказались частично изолированными от остальных подразделений полка и имеют очень сложную логистику (вода, продовольствие и боеприпасы). Несколько последних дней противник пытался упорно прорваться к ним с северо-востока и сумел продвинуться на 1,5 километра.

На сколько враг продвинулся на Северском направлении?

Командование 3-й ЗВА противника продолжает ползучее наступление в направлении Северска с востока и юго-востока. Очевидно, в течение последней недели штурмовые подразделения 123-й ОМСБр также присоединились к активным действиям 6-й и 127-й ОМСБр этой армии, которые действуют соответственно в направлениях Белогоровка – Григорьевка и Верхнекаменское – Северск.

За прошедшие сутки ее подразделения, совместно с подразделениями 6-й ОМСБр атаковали передовые позиции ВСУ в направлениях Спорное – Ивано-Дарьевка и Берестовое – Выемка.

Они имели определенный результат – продвинулись на север от Ивано-Дарьевки, вдоль реки Сухая Плотва, на 2,2 километра, а также в направлении Верхнекаменское – Северск (до 1 километра).

В связи с этим в ближайшее время россияне попытаются полностью взять под контроль Переездное и атаковать Звановку вдоль восточного берега реки Бахмутка, пытаясь прорваться на Северск с юга.

Какова ситуация на Торецком направлении?

Командование 8-й и 51-й ЗВА противника продолжают попытки прорыва с юга на ближние подступы к Константиновке, пытаясь обойти водохранилище Клебан-Бык с запада и востока соответственно.

С этой целью 20-я мотострелковая дивизия и часть сил 150-й мотострелковой дивизии 8-й ЗВА уже неделю ведут ожесточенные бои за Яблоновку и Александро-Калиново, но за последние несколько дней успеха не имеют. Ранее им удавалось лишь несколькими штурмовыми группами зацепиться за западную часть Яблоновки и продвинуться к Александро-Калиновому с юга.

В свою очередь, 51-я ЗВА настойчиво пытается наступать в направлении Торецк – Щербиновка и продвинуться в направлении Дилиевка – Белая Гора. В районе Щербиновки россияне имеют дело с достаточно мощным узлом обороны ВСУ, ведь уже несколько недель не могут продвинуться дальше улицы Короленко в Торецке.

Однако в направлении Дилиевка – Белая Гора враг имеет определенный результат – он продвинулся в сторону Александро-Шультино на расстоянии до 1 километра, вдоль железной дороги.

К чему россияне готовятся на Покровском направлении?

Ситуация к северо-востоку от Покровска и к северу от Мирнограда продолжает обостряться. Очевидно, что российское ГВ "Центр" ввело дополнительные силы и средства в направлении Федоровка – Суворово, а также Разино – Родинское, в частности 1-ю и 9-ю ОМСБр. Эти формирования считаются одними из лучших в российской 51-й ЗВА, и именно они сейчас пытаются обойти Мирноград и Покровск с севера и северо-востока. В течение последних 2-х суток противник имел продвижение на вышеупомянутых направлениях до 1,2 километра и до 2,3 километра соответственно.

Справа, прикрывая фланг этих бригад, в направлении Попов Яр – Полтавка и Новооленевка – Русин Яр медленно, но упорно ползут штурмовые подразделения 20-й МСД 8-й ЗВА, которые имели продвижение на 250 – 300 метров на юго-запад от Степановки.

После того как командование ГВ "Центр" нарастило свои усилия частью войск 51-й ЗВА к северу и северо-востоку от Мирнограда, соответственно активизировалась и 2-я ЗВА противника. Ранее она заблокировала сам Покровск с юга. 30-я ОМСБр из ее состава атаковала в направлении Песчаное – Зверево, сумев зацепиться за южную часть последнего, продвинувшись на 1,6 километра.

В свою очередь, юго-западнее города 41-я ЗВА при поддержке части сил той же 2-й ЗВА пытается выйти на рубеж Муравка – Новониколаевка, действуя с двух направлений – атакуя силами своей 35-й ОМСБр, как с востока, по обоим берегам реки Солон, так и с юга, со стороны Котляровки. На этом направлении противник продвинулся до 1,5 километра.

Также россияне стремятся выйти на рубеж Молодецкое – Удачное, атакуя эти населенные пункты с юга силами 15-й ОМСБр. В течение последних 3 – 4-х суток им удалось выйти на западную окраину Удачного и перерезать дорогу Покровск – Межевая к западу от Удачного, продвинувшись до 3 километров с юга.

Судя по последним изменениям на Покровском направлении, стоит сделать вывод, что командование ГВ "Центр" форсированными темпами пытается закончить подготовку к штурму этого района обороны ВСУ. Обе общевойсковые армии этой группировки сосредотачивают свои усилия именно на фланговых направлениях этого района обороны, готовясь занять самые выгодные с оперативно-тактической точки зрения районы и рубежи.

Кроме того, очевидно, что штурм самого города не за горами. "Пробные" фронтальные атаки с юга и юго-востока в сторону Покровска свидетельствуют о том, что у врага также есть определенный замысел в этом плане, который имеет элемент сковывания сил и резервов ВСУ на внутренних флангах окруженного города.

Поэтому, по моему глубоко субъективному и дилетантскому мнению, вряд ли стоит загонять значительные силы в сам Покровск для его обороны, как это было в большинстве предыдущих случаев различных "крепостей". Ведь в таком случае они с самого начала окажутся в невыгодном для себя положении, с минимальными шансами удержать этот участок.

Существует значительно более эффективный и менее затратный способ не допустить захвата противником нужного района обороны. Потому что в таком случае сосредоточение и развертывание ударных групп войск противника явно будет происходить не в "сферическом вакууме", а на флангах. То есть в тех районах и на тех рубежах, которые можно более или менее точно определить заранее.