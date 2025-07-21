США меняют подход к продаже оружия?

На этом фоне можно вспомнить о вариантах наземных пусковых, которые сейчас в США разворачиваются и могут использовать соответствующую ракету. Об этом пишет Николай Белесков на своей странице в фейсбуке, информирует 24 Канал.

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Первые две – Typhon missile system и Mk 70 – это фактически адаптированные модули универсальной пусковой Mk 41, которая используется на флоте США. Это все на тему того, как довольно быстро адаптировать пусковую к новым условиям и под новые требования. Преимуществом Mk 41 является универсальность – можно запускать различные типы боеприпасов с этой пусковой. Частью комплекса Typhon missile system является также ракета SM-6.

Typhon missile system уже разворачивается Сухопутными войсками США. Mk 70 – это опция довольно быстро усилить огневую мощь тех кораблей флота США, которые не имеют Mk 41.

Третья пусковая – это Long Range Fires (LRF) от Корпуса морской пехоты США. После тестирования Корпус морской пехоты США отказался пока от развертывания соответствующей системы. Но все же соответствующие работы велись.

Интересен также другой момент – то, что США в последнее время одобрили продажу крылатых ракет Tomahawk Австралии, Японии и Нидерландам. Это означает, что США понемногу снимают ограничения на продажу соответствующей системы – мир становится менее безопасным, и поэтому союзники должны иметь соответствующие способности.

Это не означает, что завтра соответствующая крылатая ракета с наземными пусковыми появится в Украине, как и получение этих ракет не означает решения всех наших проблем. Но происходят интересные тенденции в сфере распространения ракетных технологий и на политическом уровне.

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