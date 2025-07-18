Пройдет ли власть проверку на государственный подход?

У меня теперь только один вопрос: если вы не готовы делать демобилизацию – возможно проведете домобилизацию? Об этом пишет Павел Казарин, информирует 24 Канал.

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У нас война четвертый год и неизвестно сколько еще впереди. Нынешние темпы мобилизации – недостаточны. Бригада, которая укомплектована на 80%, теряет меньше людей, чем та, что укомплектована на 50%.

Давно надо усилить ответственность для уклонистов. Пофиксить ТЦК. Сделать правила одинаковыми для всех. Потому что у нас в прошлом году с "мобилизационного" закона убрали все "кнуты". Результат мы видим.

Я бы посмотрел на такой законопроект от власти. А заодно – на голосование в парламенте. Прямо тест на способность. Проверка на государственный подход. Мы же здесь все государство защищаем, а не собственные рейтинги, правильно?

Потому что немного утомило, что у нас война, а у вас – социология. Война вообще время непопулярных решений. Но непопулярных для всех, а не только для тех, кто в пикселе.

Даже чтобы проиграть выборы – надо до них сначала дожить.