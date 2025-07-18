Чи пройде влада перевірку на державницький підхід?

У мене тепер лише одне питання: якщо ви не готові робити демобілізацію – можливе проведете домобілізацію? Про це пише Павло Казарін, інформує 24 Канал.

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У нас війна четвертий рік і невідомо скільки ще попереду. Нинішні темпи мобілізації – недостатні. Бригада, яка укомплектована на 80%, втрачає менше людей, ніж та, що укомплектована на 50%.

Давно треба посилити відповідальність для ухилянтів. Пофіксити ТЦК. Зробити правила однаковими для усіх. Бо у нас минулого року з "мобілізаційного" закону прибрали усі "батоги". Результат ми бачимо.

Я б подивився на такий законопроєкт від влади. А заодно – на голосування в парламенті. Прямо тест на спроможність. Перевірка на державницький підхід. Ми ж тут усі державу боронимо, а не власні рейтинги, правильно?

Бо трохи втомило, що у нас війна, а у вас – соціологія. Війна взагалі час непопулярних рішень. Але непопулярних для усіх, а не лише для тих, хто в пікселі.

Навіть щоб програти вибори – треба до них спочатку дожити.