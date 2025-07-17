Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на портал "Юристи.UA".

До теми Що робити, якщо є помилки у даних при автоматичній постановці на військовий облік

Яким чином виключений з обліку може перевірити розшук від ТЦК?

Протягом загальної мобілізації неодноразово з'являлися випадки, коли виключених з обліку українців оголошували у розшук територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, як йому дізнатися про можливий розшук і чи може він у такій ситуації стати на біржу праці.

Перевірити це можна в Резерв+ або в Дії,

– відповів адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA".

Інший юрист, Владислав Дерій, пояснив, як виключений з військового обліку громадянин може стати на облік на біржі праці.

"Для взяття на облік в біржі праці потрібно надати військово-обліковий документ", – зазначив Дерій.

Таким чином, військово-обліковий документ потрібен навіть виключеним з обліку громадянам.

До слова, Верховна Рада 15 липня продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів. Відповідні ініціативи набудуть чинності 7 серпня 2025 року і діятимуть до 5 листопада 2025 року.