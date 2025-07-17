Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на портал "Юристи.UA".
До теми Що робити, якщо є помилки у даних при автоматичній постановці на військовий облік
Яким чином виключений з обліку може перевірити розшук від ТЦК?
Протягом загальної мобілізації неодноразово з'являлися випадки, коли виключених з обліку українців оголошували у розшук територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, як йому дізнатися про можливий розшук і чи може він у такій ситуації стати на біржу праці.
Перевірити це можна в Резерв+ або в Дії,
– відповів адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA".
Інший юрист, Владислав Дерій, пояснив, як виключений з військового обліку громадянин може стати на облік на біржі праці.
"Для взяття на облік в біржі праці потрібно надати військово-обліковий документ", – зазначив Дерій.
Таким чином, військово-обліковий документ потрібен навіть виключеним з обліку громадянам.
До слова, Верховна Рада 15 липня продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів. Відповідні ініціативи набудуть чинності 7 серпня 2025 року і діятимуть до 5 листопада 2025 року.