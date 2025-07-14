Зауважимо, що Володимир Зеленський запропонував Раді продовжити загальну мобілізацію та воєнний стан до 5 листопада 2025 року, передає 24 Канал.
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Які документи треба носити із собою?
Військовозобов'язані мусять мати при собі:
- Військовий квиток (після закінчення військової служби або у разі зарахування в запас);
- Тимчасове посвідчення військовозобов'язаного (для тих, хто не має військового квитка).
У призовників із собою має бути посвідчення про приписку до призовної дільниці.
Серед інших документів, які треба носити із собою:
- довідка про отримання відстрочки від призову на військову службу під час загальної мобілізації на особливий період (період дії воєнного стану) (якщо надається);
- довідка про звільнення від військового обліку з відміткою у військово-обліковому документі про виключення з військового обліку (за станом здоров'я або з інших причин).