Чи потрібно йти в ТЦК, якщо є відстрочка і як оформити відмову від повістки – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Чи варто йти до ТЦК за наявності відстрочки?

За статтею 63 постанови 560 після подачі на відстрочку, під час дії відстрочки військовозобов'язаного не можна направляти на ВЛК. Проте ТЦК може вручити повістку.

Порядок бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час, затверджений постановою № 76, яка регулює порядок бронювання працівників критично важливих підприємств, не вимагає проходження ВЛК для бронювання.

Військовозобов'язані, які звернулися до районного (міського) ТЦК та СП із заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідною комісією не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби, крім тих, що були раніше визнані обмежено придатними або тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на строк від шести до 12 місяців відповідно до висновку ВЛК, у разі закінчення строку дії довідки (постанови) ВЛК.

Проте наявність броні чи відстрочки не означає, що чоловік не може отримати повістку. Вручення повістки особі із бронюванням чи відстрочкою не дозволяє ігнорувати її. У такому випадку потрібно відвідати ТЦК та відмовитися від неї у порядку, встановленому законом.

Щоб анулювати повістку необхідно прийти до ТЦК та СП, надати військовослужбовцям ТЦК документи, що підтверджують наявність броні або відстрочки, написати та завірити заяву.

За наявністю законних підстав, повістку можуть анулювати. Проте якщо цих підстав немає, то за відмову від отримання повістки передбачене покарання. Зауважимо, що оскаржити саму повістку в суді неможливо, можна оскаржувати тільки наслідки через її вручення.

Комісія зобов’язана розглянути отримані на розгляд заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, протягом семи днів від дати надходження, але не пізніше ніж протягом наступного дня від дати отримання інформації на запити до органів державної влади.

Варто зазначити, що якщо чоловік перебуває на військовому обліку в ТЦК, до якого звертається, або є припис або термін розгляду минув, то заяву не можуть розглянути.

У цьому випадку потрібно зареєструватися в ТЦК за місцем проживання або оновити свої дані, і лише потім подавати заяву про відстрочку. Водночас для того, щоб стати на облік та оновити дані, необхідно пройти медичний огляд (ВЛК) для визначення придатності до військової служби.