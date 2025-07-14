Нужно ли идти в ТЦК, если есть отсрочка и как оформить отказ от повестки – читайте в материале 24 Канала.

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Стоит ли идти в ТЦК при наличии отсрочки?

По статье 63 постановления 560 после подачи на отсрочку, во время действия отсрочки военнообязанного нельзя направлять на ВВК. Однако ТЦК может вручить повестку.

Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время, утвержден постановлением № 76, которое регулирует порядок бронирования работников критически важных предприятий, не требует прохождения ВВК для бронирования.

Военнообязанные, которые обратились в районный (городской) ТЦК и СП с заявлением о предоставлении отсрочки, до принятия решения соответствующей комиссией не направляются для прохождения медицинского осмотра для определения годности к военной службе, кроме тех, которые были ранее признаны ограниченно годными или временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок от шести до 12 месяцев в соответствии с заключением ВВК, в случае окончания срока действия справки (постановления) ВВК.

Однако наличие брони или отсрочки не означает, что человек не может получить повестку. Вручение повестки лицу с бронированием или отсрочкой не позволяет игнорировать ее. В таком случае нужно посетить ТЦК и отказаться от нее в порядке, установленном законом.

Чтобы аннулировать повестку необходимо прийти в ТЦК и СП, предоставить военнослужащим ТЦК документы, подтверждающие наличие брони или отсрочки, написать и заверить заявление.

При наличии законных оснований, повестку могут аннулировать. Однако если этих оснований нет, то за отказ от получения повестки предусмотрено наказание. Заметим, что обжаловать саму повестку в суде невозможно, можно оспаривать только последствия из-за ее вручения.

Комиссия обязана рассмотреть полученные на рассмотрение заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку, в течение семи дней с даты поступления, но не позднее чем в течение следующего дня с даты получения информации на запросы в органы государственной власти.

Стоит отметить, что если человек находится на воинском учете в ТЦК, к которому обращается, или есть предписание или срок рассмотрения истек, то заявление не могут рассмотреть.

В этом случае нужно зарегистрироваться в ТЦК по месту жительства или обновить свои данные, и только потом подавать заявление об отсрочке. В то же время для того, чтобы стать на учет и обновить данные, необходимо пройти медицинский осмотр (ВВК) для определения пригодности к военной службе.