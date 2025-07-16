Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

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Автоматична постановка на військовий облік: що робити у разі помилок у даних?

У Міністерстві оборони наголошують, що автоматична постановка на військовий облік заощаджує час. Військовозобов'язаним не потрібно стояти в чергах, збирати папери та проходити ВЛК.

Втім, трапляються випадки, коли на облік потрапляють люди, які давно виключені з нього. Або ж ті громадяни, які вже стоять на облік, але без позначки в реєстрі "Оберіг".

У відомстві пояснили, що це відбувається через великий обсяг мобілізаційної роботи й людський фактор. Наприклад, оператор ТЦК не вніс ідентифікатор особи в реєстр.

У такому разі необхідно звернутися до ТЦК та розв'язати проблему разом із працівниками – принести всі документи, що підтверджують виключення з обліку або причину зняття, або довести свою належність до іншого ТЦК,

– зазначили в Міноборони.

До слова, з 11 липня штраф за неуточнення даних можна сплатити онлайн у застосунку Резерв+ зі знижкою 50%.