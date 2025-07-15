Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступницю міністра оборони Катерину Черногоренко в ефірі телемарафону.

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Чи треба оновлювати дані у ТЦК після сплати штрафу?

Катерина Черногоренко наголосила, що навіть після сплати штрафу онлайн у застосунку громадяни зобов'язані оновити свої дані.

У будь-якому випадку необхідність оновити свої дані після змін залишається за громадянином. Згідно з діючим законодавством, наприклад, якщо ви змінюєте телефон, ви маєте його оновити й зараз у Резерв+ це доступно,

– сказала заступниця міністра оборони.

Водночас зауважила, що є громадяни, які не встигли зробити це вчасно, згідно з нормою закону.

"І от зараз для тих, хто це не встиг зробити, як зручний вихід з цієї ситуації без походу в ТЦК виконати свій обов'язок і оновити дані. Тому що обов'язок зі штрафом не зникає", – підкреслила посадовиця.

Зверніть увагу! Військовозобов'язані, які не уточнили свої дані до 16 липня 2024 року, можуть сплатити штраф у Резерв+ зі знижкою 50% без черг та паперів. У Міністерстві оборони зазначили, що це дозволяє оперативно закрити справу про адмінпорушення й бути знятим з розшуку ТЦК.