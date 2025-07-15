Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя министра обороны Екатерину Черногоренко в эфире телемарафона.

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Надо ли обновлять данные в ТЦК после уплаты штрафа?

Екатерина Черногоренко отметила, что даже после уплаты штрафа онлайн в приложении граждане обязаны обновить свои данные.

В любом случае необходимость обновить свои данные после изменений остается за гражданином. Согласно действующему законодательству, например, если вы меняете телефон, вы должны его обновить и сейчас в Резерв+ это доступно,

– сказала заместитель министра обороны.

В то же время отметила, что есть граждане, которые не успели сделать это вовремя, согласно норме закона.

"И вот сейчас для тех, кто это не успел сделать, как удобный выход из этой ситуации без похода в ТЦК выполнить свой долг и обновить данные. Потому что обязанность со штрафом не исчезает", – подчеркнула чиновница.

Обратите внимание! Военнообязанные, которые не уточнили свои данные до 16 июля 2024 года, могут оплатить штраф в Резерв+ со скидкой 50% без очередей и бумаг. В Министерстве обороны отметили, что это позволяет оперативно закрыть дело об админнарушении и быть снятым с розыска ТЦК.