Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

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Автоматическая постановка на воинский учет: что делать в случае ошибок в данных?

В Министерстве обороны отмечают, что автоматическая постановка на воинский учет экономит время. Военнообязанным не нужно стоять в очередях, собирать бумаги и проходить ВВК.

Впрочем, бывают случаи, когда на учет попадают люди, которые давно исключены из него. Или же те граждане, которые уже стоят на учете, но без отметки в реестре "Оберег".

В ведомстве объяснили, что это происходит из-за большого объема мобилизационной работы и человеческого фактора. Например, оператор ТЦК не внес идентификатор лица в реестр.

В таком случае необходимо обратиться в ТЦК и решить проблему вместе с работниками – принести все документы, подтверждающие исключение с учета или причину снятия, или доказать свою принадлежность к другому ТЦК,

– отметили в Минобороны.

К слову, с 11 июля штраф за неуточнение данных можно оплатить онлайн в приложении Резерв+ со скидкой 50%.