Як розвивається наступ ворога на Сумщині?

Протягом останніх двох діб ситуація кардинально не змінилася. Про це пише Костянтин Машовець, інформує 24 Канал.

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У районі Кіндратівки, судячи з усього, противнику все ж-таки доведеться залишити свої позиції та відступити у північному та північно-східному напрямках. Оскільки підрозділи ЗСУ, ймовірно, вже контролюють більшу частину населеного пункту і подальші спроби росіян утримати позиції на південь від нього призведуть до їхньої поразки.

У районі Олексіївки окупанти фактично також охоплені з флангів. Однак вони продовжують намагатися не лише тримати під своїм контролем саме село, а й час від часу навіть атакувати.

На ділянці Кіндратівка – Олексіївка діють підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти, до батальйону 200-ї окремої мотострілецької бригади, 30-го та 1443-го мотострілецьких полків. Протягом попередніх тижнів ці сили та засоби противника зазнали значних втрат у живій силі та, по суті, втратили здатність до ефективних атакувальних/штурмових дій.

Своєю чергою, ЗСУ у результаті успішних контратакувальних дій вдалося поставити росіян у дуже складну ситуацію. Зараз Сили оборони України мають два досить глибоких у тактичному сенсі вклинення у напрямку Варачине – Новомиколаївка та на схід від Олексіївки. З об'єктивного погляду це загрожує противнику оточенням на цій ділянці.

Однак не можна сказати, що російське командування цього не розуміє і не вживає жодних дій у зв'язку з цим. Підрозділи 11-ї та 83-ї окремих десантно-штурмових бригад противника, що діють у напрямку Яблунівка – Варачине, вперто намагаються зайти в тил наших підрозділів, які прорвалися на Новомиколаївку та схід від Олексіївки.

Поки що противнику не вдалося добитися відходу наших підрозділів та відновлення положення на цій ділянці. Однак він не полишає своїх спроб.

Своєю чергою, у напрямку, так би мовити "головного удару" противника, в смузі наступу його 76-ї десантно-штурмової дивізії, що діє у складі всіх трьох її штатних полків (104-го, 234-го та 237-го), посилених окремими підрозділами зі складу 810-ї ОБрМП та 106-ї ПДД – між річкою Снагість та напрямком Локня – хутір Садки, тривають запеклі бої за село Юнаківка. Противник прагне повністю захопити село і просунутися на південь. Протягом останніх двох діб ворогу не вдалося досягти значних результатів у цій справі (він просунувся в межах Юнаківки від 100 до 150 метрів).

Росіяни зібралися знову окупувати Харківщину?

Сили противника зі складу Вовчанської групи військ атакували у межах міста Вовчанськ, а також на Великобурлуцькому напрямку, зокрема:

штурмові підрозділи 128-ї ОМСБр противника знову намагалися просунутися в межах Вовчанського маслозаводу, але безуспішно;

у напрямку Мілове – Амбарне росіяни, використовуючи штурмові групи зі складу 45-ї окремої бригади спеціального призначення, а також 23-го зведеного стрілецького батальйону, намагалися прорватися до села Амбарне. Щоправда, в реальності їм вдалося просунутися лише на 200 метрів у його бік;

у напрямку прикордонного села Бологівка з території Росії намагався прорватися в Україну невстановлений підрозділ противника, однак успіху не мав.

Очевидно, що командування угруповання військ противника "Північ" серйозно налаштоване знову окупувати східну частину Харківської області (у напрямку Великого Бурлука), звільнену ЗСУ восени 2022 року. Про це свідчить чітко синхронізована активізація російських військ на Вовчанському, Великобурлуцькому та Куп'янському напрямках.

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Зараз говорити про те, що це один з основних напрямків на все літо, принаймні в оперативному сенсі, зарано. Сили і засоби росіян, що діють з плацдарму на Осколі в напрямку Великого Бурлука, як і раніше, зосереджують свої основні сили в напрямку все ж-таки Куп'янська, а не Великого Бурлука.

Своєю чергою, сили та засоби противника, які вдерлися в прикордоння Харківської області в районі Мілового, а також ті, що намагаються зробити те саме у напрямку Бологівки, є досить обмеженими за масштабами.

Що відбувається на Сіверському напрямку?

Третя ЗВА противника продовжує спроби проведення так званого "повзучого наступу" з метою виходу на ближні підступи до Сіверська зі сходу та північного сходу. Однак колишнім "луганським міліціонерам" робити це досить непросто. Доводиться вести вперті бої на доволі широкому фронті на південь від Сіверського Дінця, відбиваючи при цьому регулярні контратаки ЗСУ і часом трохи відступаючи.

Підрозділам 6-ї та 127-ї ОМСБр ворога, попри вперті спроби зайняти Григорівку (так, виявляється, противник досі її і не взяв, хоч заявляв протилежне), а також наступати у напрямку Верхньокам'янське – Сіверськ, на південь від дороги Сіверськ – Лисичанськ, поки що, не вдається досягти бажаного.

Ба більше, на південь від Григорівки ЗСУ контратакували та вибили противника з кількох посадок, а також продовжують утримувати значну ділянку місцевості вздовж південного берега Сіверського Дінця, від Григорівки до околиць Білогорівки. До того ж росіяни досить невпевнено утримують Верхньокам'янське, яке нещодавно захопили.

Очевидно, в штабі 3-ї ЗВА противника вирішили, що настав час "Сіверськ наш" (ну, або "майже наш"), оскільки разом з повзучим наступом по рубежу Білогорівка – Верхньокам'янське активували і 123-тю ОМСБр цієї армії в напрямку Берестове – Виїмка. Однак поки що не дуже успішно для неї.

Чи досягають росіяни успіху на Новопавлівському напрямку?

На Новопавлівському напрямку продовжує розвиватися криза оборони ЗСУ. Протягом двох діб війська противника зайняли територію загальною площею 9 квадратних кілометрів, подекуди вклинившись в оборону ЗСУ більш ніж на 3 кілометри.

У напрямку Піддубне – Іскра, прямо по трасі N15 (Запоріжжя – Донецьк), російські підрозділи 36-ї ОМСБр просунулися одразу на 3,5 кілометра.

На захід від села Мирне штурмові підрозділи 37-ї ОМСБр противника зайняли значну ділянку місцевості, просунувшись на 2,5 кілометра у бік Олександрограда.

114-й МСП зі складу 127-ї МСД 5-ї ЗВА продовжує успішно наступати на північ від села Шевченко (просунувся на 1,5 кілометра) та веде запеклі бої за взяття села Воскресенка.

143-й МСП цієї ж дивізії також наступає на північ від села Зелене Поле, хоча і не так успішно, як 114-й МСП.

Отже, якщо ситуація на цьому напрямку найближчим часом кардинально не зміниться, противник таки зможе вийти до річок Вовча та Солона (адміністративний кордон з Дніпропетровською областю) на досить широкому фронті – від Олександрограда до Новопавлівки.