Только за минувшие сутки они ликвидировали около 1090 захватчиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери россиян в войне?

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 044 250 (+1090);
  • танков – 11 038 (+1);
  • боевых бронированных машин – 23 035 (+7);
  • артиллерийских систем – 30 680 (+43);
  • РСЗО – 1 445 (+1);
  • средств ПВО – 1 199 (+0);
  • самолетов – 421 (+0);
  • вертолетов – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 47 437 (+256);
  • крылатых ракет – 3 533 (+18);
  • кораблей и катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 55 953 (+94);
  • специальной техники – 3 935 (+1).

Потери россиян на 22 июля
Потери россиян на 22 июля / Инфографика Генштаба ВСУ

Отметим, что украинская разведка эффективно использует наземные дроны для уничтожения оккупантов на Торецком и Покровском направлениях. Благодаря этому удалось ликвидировать до сотни захватчиков.