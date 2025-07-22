Только за минувшие сутки они ликвидировали около 1090 захватчиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какие потери россиян в войне?
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:
- личного состава – около 1 044 250 (+1090);
- танков – 11 038 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 035 (+7);
- артиллерийских систем – 30 680 (+43);
- РСЗО – 1 445 (+1);
- средств ПВО – 1 199 (+0);
- самолетов – 421 (+0);
- вертолетов – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 47 437 (+256);
- крылатых ракет – 3 533 (+18);
- кораблей и катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 55 953 (+94);
- специальной техники – 3 935 (+1).
Потери россиян на 22 июля / Инфографика Генштаба ВСУ
Отметим, что украинская разведка эффективно использует наземные дроны для уничтожения оккупантов на Торецком и Покровском направлениях. Благодаря этому удалось ликвидировать до сотни захватчиков.