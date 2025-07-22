Лише за минулу добу вони ліквідували близько 1090 загарбників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Які втрати росіян у війні?
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:
- особового складу – близько 1 044 250 (+1090);
- танків – 11 038 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 035 (+7);
- артилерійських систем – 30 680 (+43);
- РСЗВ – 1 445 (+1);
- засобів ППО – 1 199 (+0);
- літаків – 421 (+0);
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 47 437 (+256);
- крилатих ракет – 3 533 (+18);
- кораблів та катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 55 953 (+94);
- спеціальної техніки – 3 935 (+1).
Втрати росіян на 22 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Зазначимо, що українська розвідка ефективно використовує наземні дрони для знищення окупантів на Торецькому та Покровському напрямках. Завдяки цьому вдалося ліквідувати до сотні загарбників.