Украину атаковали более 120 БпЛА, произошло почти 50 попаданий, – Воздушные силы
Россияне в ночь на пятницу, 24 октября, атаковали Украину, использовав ударные беспилотники. Они запустили почти 130 воздушных целей по городам и селам.
К сожалению, избежать попаданий не удалось. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Как отработала ПВО?
Ночью россияне запустили на Украину 128 ударных беспилотников типов "Шахед", "Гербера" и других из Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, Брянска, а также из Гвардейского, что в оккупированном Крыму.
Ориентировочно 90 из вышеупомянутых целей были "Шахедами". Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 72 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны,
– говорится в сообщении.