Україну атакували понад 120 БпЛА, сталося майже 50 влучань, – Повітряні сили

Росіяни у ніч на п'ятницю, 24 жовтня, атакували Україну, використавши ударні безпілотники. Вони запустили майже 130 повітряних цілей по містах та селах.

На жаль, уникнути влучань не вдалося. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Дивіться також "Шахеди" тероризували Україну, росіяни вгатили БпЛА по Херсону: хронологія 1339 дня війни

Як відпрацювала ППО?

Уночі росіяни запустили на Україну 128 ударних безпілотників типів "Шахед", "Гербера" та інших із Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, Брянська, а також з Гвардійського, що в окупованому Криму.

Орієнтовно 90 із вищезгаданих цілей були "Шахедами". Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 72 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,

– ідеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненою інформацією, сталося влучання 47 ударних безпілотників на 10 локаціях. У Повітряних силах наголосили, що атака станом на 09:15 триває, тому порадили дотримуватися правил безпеки.

Що відомо про нічну атаку?