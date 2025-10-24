Україну атакували понад 120 БпЛА, сталося майже 50 влучань, – Повітряні сили
- Росія атакувала Україну 128 ударними безпілотниками, в тому числі дронами типу "Шахед" та "Гербера".
- ППО було збито або подавлено 72 з цих безпілотників, попри це зафіксовано 47 влучань на 10 локаціях.
Росіяни у ніч на п'ятницю, 24 жовтня, атакували Україну, використавши ударні безпілотники. Вони запустили майже 130 повітряних цілей по містах та селах.
На жаль, уникнути влучань не вдалося. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Як відпрацювала ППО?
Уночі росіяни запустили на Україну 128 ударних безпілотників типів "Шахед", "Гербера" та інших із Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, Брянська, а також з Гвардійського, що в окупованому Криму.
Орієнтовно 90 із вищезгаданих цілей були "Шахедами". Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 72 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,
– ідеться у повідомленні.
Згідно з оприлюдненою інформацією, сталося влучання 47 ударних безпілотників на 10 локаціях. У Повітряних силах наголосили, що атака станом на 09:15 триває, тому порадили дотримуватися правил безпеки.
Що відомо про нічну атаку?
Херсонська ОВА повідомила, що у Дніпровському районі міста "Шахед" поцілив у багатоповерхівку, спалахнула пожежа. Постраждали 80-річна жінка та 52-річний чоловік. Обох госпіталізували, у них вибухові травми та термічні опіки.
Також під ударом опинилася Кіровоградська область. Внаслідок атаки виникли пожежі на кількох локаціях, ціллю були об'єкти критичної інфраструктури регіону. Цього разу на території Новоукраїнського району.