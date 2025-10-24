К сожалению, избежать попаданий не удалось. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Как отработала ПВО?

Ночью россияне запустили на Украину 128 ударных беспилотников типов "Шахед", "Гербера" и других из Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, Брянска, а также из Гвардейского, что в оккупированном Крыму.

Ориентировочно 90 из вышеупомянутых целей были "Шахедами". Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 72 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны,

– говорится в сообщении.