На жаль, уникнути влучань не вдалося. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Як відпрацювала ППО?

Уночі росіяни запустили на Україну 128 ударних безпілотників типів "Шахед", "Гербера" та інших із Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, Брянська, а також з Гвардійського, що в окупованому Криму.

Орієнтовно 90 із вищезгаданих цілей були "Шахедами". Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 72 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,

– ідеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненою інформацією, сталося влучання 47 ударних безпілотників на 10 локаціях. У Повітряних силах наголосили, що атака станом на 09:15 триває, тому порадили дотримуватися правил безпеки.