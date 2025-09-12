В пятницу, 12 сентября, из Ужгорода отправился первый поезд евроколеи по маршруту Ужгород – Будапешт – Вена. Также запущен маршрут Захонь – Береговое – Боржава.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Какие поезда уже на маршруте?

В Укрзализныце рассказали, что 12 сентября 280 пассажиров первыми протестуют новое сообщение. Из Ужгорода стартовали прямые рейсы в Братиславу, Будапешт и Вену.

Проект реализован Укрзализныцей в сотрудничестве с Министерством развития общин и территорий Украины. Финансирование обеспечили партнеры – Европейская Комиссия (программа Connected Europe Facility) и Европейский инвестиционный банк.

Отправление первого поезда по новой евроколее: смотрите видео "Радио Свободы"

Это символ интеграции в общее транспортное пространство ЕС. Уже сегодня пассажиры из Ужгорода могут напрямую добраться до Братиславы, Будапешта и Вены. Следующий шаг – масштабирование таких проектов и расширение удобных европейских маршрутов для украинцев,

– говорит министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

В Укрзализныце обнародовали расписание движения поездов:

№961/618 Ужгород – Братислава. Отправка из Ужгорода в 8:09, прибытие в Братиславу в 18:33.

Поезд №617/964 Братислава – Ужгород будет отправляться из Братиславы в 11:27, прибытие в Ужгород 22:35.

№146 Ужгород – Будапешт – Вена. Отправка из Ужгорода в 8:09, прибытие в Будапешт в 14:20, прибытие в Вену в 17:20.

Обратный рейс поезда №143 Вена – Будапешт – Ужгород отправится из Вены в 10:42, будет прибывать в Будапешт в 13:19 и в Ужгород - в 22:35.

Железнодорожники отметили, что 3 декабря, когда обновится график движения, пассажирам будет предложено удобные стыковки с внутренними рейсами. В частности, станет больше ночных поездов, которые будут стыковаться для удобной пересадки на европейский поезд.

Также известно, что с 12 сентября будет курсировать новый маршрут №644/647 Захонь – Береговое – Боржава. Поезд будет курсировать евроколеей 1435 миллиметров и напрямую соединит Берегово с Захонью – важным пересадочным узлом, откуда отправляются многочисленные поезда по Венгрии, в частности в Будапешт.

Что известно о поездах из Ужгорода в ЕС по новой колее?