З Ужгорода поїхав перший поїзд до ЄС новою колією
- 12 вересня з Ужгорода відправився перший поїзд євроколією за маршрутом Ужгород – Будапешт – Відень.
- Проєкт реалізований Укрзалізницею за підтримки Європейської Комісії та Європейського інвестиційного банку, передбачає зручні стиковки з внутрішніми рейсами.
У п'ятницю, 12 вересня, з Ужгорода відправився перший потяг євроколією за маршрутом Ужгород – Будапешт – Відень. Також запущено маршрут Захонь – Берегове – Боржава.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.
Які поїзди вже на маршруті?
В Укрзалізниці розповіли, що 12 вересня 280 пасажирів першими протестують нове сполучення. З Ужгорода стартували прямі рейси до Братислави, Будапешта та Відня.
Проєкт реалізований Укрзалізницею у співпраці з Міністерством розвитку громад та територій України. Фінансування забезпечили партнери – Європейська Комісія (програма Connected Europe Facility) та Європейський інвестиційний банк.
Відправлення першого поїзда новозбудованою євроколією: дивіться відео "Радіо Свободи"
Це символ інтеграції у спільний транспортний простір ЄС. Уже сьогодні пасажири з Ужгорода можуть напряму дістатися Братислави, Будапешта та Відня. Наступний крок – масштабування таких проєктів і розширення зручних європейських маршрутів для українців,
– каже міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
В Укрзалізниці оприлюднили розклад руху поїздів:
- №961/618 Ужгород – Братислава. Відправка з Ужгорода о 8:09, прибуття до Братислави о 18:33.
Поїзд №617/964 Братислава – Ужгород відправлятиметься з Братислави об 11:27, прибуття до Ужгорода 22:35.
- №146 Ужгород – Будапешт – Відень. Відправка з Ужгорода о 8:09, прибуття до Будапешта о 14:20, прибуття до Відня о 17:20.
Зворотний рейс поїзда №143 Відень – Будапешт – Ужгород відправиться з Відня о 10:42, прибуватиме до Будапешта о 13:19 і до Ужгорода — о 22:35.
Залізничники наголосили, що 3 грудня, коли оновиться графік руху, пасажирам буде запропоновано зручні стиковки з внутрішніми рейсами. Зокрема, стане більше нічних поїздів, які стикуватимуться для зручної пересадки на європейський поїзд.
Також відомо, що з 12 вересня курсуватиме новий маршрут №644/647 Захонь – Берегове – Боржава. Поїзд курсуватиме євроколією 1435 міліметрів та напряму поєднає Берегове із Захонню – важливим пересадковим вузлом, звідки відправляються численні поїзди по Угорщині, зокрема до Будапешта.
Що відомо про поїзди з Ужгорода до ЄС новою колією?
Нагадаємо, що в Ужгороді офіційно відкрили ділянку залізничної дороги, яка з'єднує Україну з Братиславою, Кошицями, Будапештом і Віднем. На презентації був Володимир Зеленський.
Створена в межах флагманського проєкту євроколія має довжину 22 кілометри.
Продаж квитків з Ужгорода до Братислави, Відня та Будапешта було відкрито вже 5 вересня.