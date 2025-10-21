Умер военный из Киевской области Дмитрий Чернов
- Военный Дмитрий Чернов из Белой Церкви, Киевщина, умер 17 октября от болезни во время выполнения служебных обязанностей.
- Чернов был начальником лаборатории в отделении контроля качества топлива воинской части, его смерть связана с военной службой.
Во время выполнения служебных обязанностей от болезни умер военный из Белой Церкви Киевской области Дмитрий Чернов. Сердце защитника Украины остановилось 17 октября.
Об этом сообщила пресс-служба Белоцерковской городской территориальной общины, передает 24 Канал.
Что известно о павшем защитнике?
Белоцерковская община получила печальную весть: погиб наш земляк – капитан Дмитрий Чернов (1981 года рождения),
– отметили в сообщении.
Дмитрий Николаевич занимал должность начальника лаборатории в отделении контроля качества топлива одной из воинских частей. Его смерть наступила в результате заболевания, связанного с прохождением военной службы.
Воин остался верен присяге и служению украинскому народу.
"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.
