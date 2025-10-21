Укр Рус
24 Канал Новини України Помер військовий з Київщини Дмитро Чернов
21 жовтня, 06:42
2

Помер військовий з Київщини Дмитро Чернов

Сергій Попович
Основні тези
  • Військовий Дмитро Чернов з Білої Церкви, Київщина, помер 17 жовтня від хвороби під час виконання службових обов'язків.
  • Чернов був начальником лабораторії у відділенні контролю якості пального військової частини, його смерть пов'язана з військовою службою.

Під час виконання службових обов’язків від хвороби помер військовий з Білої Церкви на Київщині – Дмитро Чернов. Серце захисника України зупинилося 17 жовтня.

Про це повідомила пресслужба Білоцерківської міської територіальної громади, передає 24 Канал.

Дивіться також Це найгірше з часів Другої світової, – Трамп назвав втрати України та Росії за тиждень 

Що відомо про полеглого захисника?

Білоцерківська громада отримала сумну звістку: загинув наш земляк – капітан Дмитро Чернов (1981 року народження), 
– зазначили в повідомленні.

Дмитро Миколайович обіймав посаду начальника лабораторії у відділенні контролю якості пального однієї з військових частин. Його смерть настала внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби.

Воїн залишився вірним присязі та служінню українському народові.

"Схилимо голови у скорботі… Співчуття рідним та близьким", – додали в пресслужбі.

Раніше на війні загинув захисник з Енергодара та працівник Запорізької АЕС Федір Манаков