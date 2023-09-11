Умер экснардеп и музыкант Ян Табачник

Умер бывший депутат и музыкант Ян Табачник. Известно, что в последние годы своей жизни он боролся с раком легких.

О том, что Табачник скончался, сообщил журналист Михаил Маслий. Известно, что он будет похоронен в Израиле.

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Что известно о смерти Яна Табачника

Журналист написал, что Табачник скончался 11 сентября после 20.00. Последние два года он боролся с раком и в момент смерти находился в больнице в Тель-Авиве.

По его словам, похоронят Табачника там же, в Тель-Авиве.

Таково было его желание, на земле его родного народа,

– написал Маслий.

Он уточнил, что 79-летний Табачник прошел более 100 сеансов химиотерапии и облучения.

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