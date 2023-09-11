Помер екснардеп і музикант Ян Табачник

Помер колишній депутат і музикант Ян Табачник. Відомо, що останні роки свого життя він боровся з раком легенів.

Про те, що Табачник помер, повідомив журналіст Михайло Маслій. Відомо, що Табачника поховають в Ізраїлі.

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Що відомо про смерть Яна Табачника

Журналіст написав, що Табачник помер 11 вересня після 20:00. Останні два роки він боровся з раком й на момент смерті перебував у лікарні в Тель-Авіві.

За його словами, поховають Табачника там же, у Тель-Авіві.

Таким було його бажання, на землі його рідного народу,

– написав Маслій.

Він уточнив, що 79-річний Табачник пройшов понад 100 сеансів хімієтерапії та опромінення.

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