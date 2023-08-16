У межах слідства за клопотанням прокуратури арештували майно та активи екснардепа на суму понад 600 мільйона гривень та передали в управління АРМА.

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Що встановило слідство

За даними слідства, екснардеп, використовуючи свою політичну посаду, фактично керував однією з найбільших в Україні бізнес-структур із продажу транспортних засобів. Будучи кінцевим власником групи підприємств з понад 90 юридичних осіб, він отримав від банку кредитну лінію у сумі 50 мільйонів доларів США.



Як забезпечення можливості повернення кредитних коштів підозрюваний передав у заставу банку близько 200 об'єктів нерухомості та корпоративні права. Але після настання терміну повернення коштів він використав завідомо підроблені документи та переоформив майно на інші підконтрольні йому суб’єкти підприємництва, звільнивши у такий спосіб це майно з під обтяжень. Під час експертизи було встановлено, що підозрюваний завдав такими діями збитків на суму 1, 1 мільярда гривень.

Не лише шахрайство: як нардеп пов'язаний з окупантами

У 2019 році у зв’язку з оголошенням у розшук підозрюваний почав переховуватися на території Росії. А у серпні 2022 року після захоплення частини території країни збройними силами Росії, обвинувачений розмістив на своїй сторінці у соцмережі пост, у якому закликав до зміни територіальної цілісності України, колабораційної діяльності та співпраці з окупаційною владою.

У підсумку нардепу інкримінували посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, а також шахрайство, підроблення документів та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України).

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури вже скеровано до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України IV-VIII скликань.

За інформацією ЗМІ мовиться про ексдепутата-регіонала Дмитра Святаша. Про це свідчать фотографії.